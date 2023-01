Im „Team Zukunft“: Deutscher Verband setzt auf junges RVM-Trio

MünsterDer deutsche Ruderverband ist in den vergangenen Jahren in schwierige Fahrwasser geraten und vom Erfolgskurs abgekommen. Im Gefolge des angeschlagenen Flaggschiffs musste sich die DRV-Armada mehr und mehr in die internationale Verfolgerrolle begeben, statt wie in besten Zeiten das Tempo vorzugeben. Der junge Achter auf Formsuche, der Verband in der internen Kritik der Aktiven und weit abgeschlagen bei den für die finanzielle Förderung so wichtigen Auswertungen der Potas-Kommission – aktuell hat der DRV nur noch wenig Wasser unterm Kiel.

Eine Sofortmaßnahme, die dem Deutschen Ruderverband wieder ins richtige Fahrwasser verhelfen soll, ist die Gründung des Nachwuchsprojektes „Team Zukunft 2028“. Gemeinsam mit der Deutschen Sporthilfe sollen 13 junge Nachwuchsathleten und -athletinnen auf ihrem Weg zu Olympischen Spielen begleitet und gefördert werden.

Klare Zielvorgabe: Los Angeles 2028

Im Rahmen des Trainer- und Trainerinnen-Kongresses wurde das erste „Team Zukunft“ jetzt benannt – und die Auswahl der Aktiven zeigt deutlich, dass beim RV Münster nicht die Krise des deutschen Rudersports sichtbar wird, sondern am Dortmund-Ems-Kanal vielmehr die Generation Hoffnung beheimatet ist. Mit Kieran Holthues, Vinzent Kuhn und Tjorven Schneider begrüßte DRV-Sportdirektor Mario Woldt gleich drei RVM-Aktive in dem Team, das betreut von den Bundestrainern Adrian Bretting (Junioren) und Marcus Schwarzrock (U 23) mit der klaren Zielvorgabe Los Angeles 2028 ins Rennen geht.

Ein erstes gemeinsames Kraft- und Athletiktraining hat bei der Truppe jetzt für mächtig Aufbruchstimmung auf den langen Weg nach Kalifornien gesorgt. „Das war wirklich super. Der Trainer hat das richtig gut gemacht, es war auch schön zu hören, dass man das gut macht. Da konnten wir auf jeden Fall viel mitnehmen“, zeigte sich Schneider begeistert.

Neben den Trainingsmaßnahmen profitieren die jungen Aktiven von einer monatlichen Förderung von 100 Euro aus der Kasse der Deutschen Sporthilfe. Zudem erwartet das „Team Zukunft 2028“ ein Medienseminar, zwei Trainingswochenenden sowie eine Abschlusstrainingswoche. Denn neben der sportlichen, so heißt es in der Mitteilung des DRV, soll auch die persönliche und charakterliche Weiterentwicklung gefördert werden. Das Projekt erstreckt sich über ein Jahr – und soll regelmäßig neu aufgelegt werden.