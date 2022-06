Rund 2500 Meldungen und viele Kurzentschlossene beim „Neustart“

Es gibt sie immer wieder – und in Zeiten einer Pandemie haben Kurzentschlossene Hochkonjunktur. Corona lässt noch immer viele Sportlerinnen und Sportler zweifeln, grübeln. Dieser Trend zeigt sich auch bei der 20. Auflage des Leonardo-Campus-Runs an diesem Mittwoch. Gemeldet wird mitunter auf den allerletzten Drücker, dann, wenn die Politik keine beklemmenden Botschaften aussendet. Die Angst vor einer Ansteckung unter Gleichgesinnten ist allgegenwärtig.

Keine Startnummern für den Papierkorb

Startnummern für den Papierkorb wollten Tim Seulen und Co. jedenfalls nicht produzieren. Das wäre alles andere als nachhaltig. Und so haben sie im Organisationsstab früh erkannt, dass die Zahlen aus der Vergangenheit nicht erreicht werden. „Das hätte uns nach zweijähriger Pause möglicherweise auch überfordert“, gibt Seulen zu und freut sich auf einen echten „Neustart“ mit bislang gut 2500 Läuferinnen und Läufern, von denen knapp 500 erst in den vergangenen Tagen ihr Kreuz für den Start gesetzt haben. Weitere 100 bis 200 könnten am Tag des Events folgen. Spontan ist dann Trumpf.

Die Bedingungen laut Vorhersage sind top, 26 Grad, Sonne. „Wir freuen uns darauf, die Menschen nach der Zwangspause in Bewegung zu bringen“, so Seulen. Münsters Sportkalender bekommt ein Stück Tradition zurück. Ab 16 Uhr geht es los mit der 2500 Meter langen Kreativrunde, drei Fünf-Kilometer-Läufe werden um 17 (TK-Run), 18 (Sparkassen-Run) und 19 Uhr (Brillux-Run) gestartet, ehe dann das Hauptrennen ab 20 Uhr in den Fokus rückt – die ambitioniertesten Aktiven gehen auf die zehn Kilometer lange Distanz.