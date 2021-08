RVM-Quartett bringt Eiszeitsee zum Kochen

Gruppenbild mit Dame: Celina Waldschmiedt, Sönke Kruse, Leo Bührke und Ole Kruse wollen eine schwierige Saison am Wochenende in Polen zu einem krönenden Finale beschließen.

Der Schauplatz der U-23-Ruder-Europameisterschaften hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Irgendwann nach der letzten Eiszeit entstand dieser See, der heute den knapp 10 000 Einwohnern im polnischen Kruszwica als einwandfreies und sehenswertes Naherholungsgebiet dient – es sei denn, auf der Regattastrecke herrscht Hochbetrieb, wie am kommenden Wochenende. Dann ist es vorbei mit der beschaulichen Idylle, dann geht es unter Volldampf um Medaillen und Platzierungen. Unter anderem mit einem ambitionierten Quartett aus Münster, das sich auch bei diesen letzten internationalen Rennen des Jahres nicht mit Nebenrollen begnügen will.

Unsichere Prognosen

Mangels Gegnerkontakt in der Corona-Saison fallen die Prognosen unsicher aus, einig sind sich die RVM-Aktiven aber, dass zum Saisonfinale noch einmal alles abgerufen werden soll. „Wir haben uns vorgenommen, das Beste rauszuholen und zu schauen, wohin wir damit kommen“, beschreibt die einzige Frau im RVM-Quartett die Zielvorgabe im Vierer mit Steuerfrau. Celina Waldschmiedt will ihr erstes Jahr beim RVM nur zu gerne mit einem Erfolgserlebnis beschließen und dann in ihrer letzten U-23-Saison im kommenden Jahr eine WM-Teilnahme ansteuern.

Vom Ergo aufs Wasser

Auch Leonard Bührke ist im gesteuerten Vierer im Einsatz und bereit für den großen Wurf: „Ziel ist es natürlich, ganz vorne mitzufahren und auch um eine Medaille zu kämpfen“, sagt der Münsteraner, der die härtesten Konkurrenten im italienischen Boot vermutet. „Da sitzen drei Weltmeister drin, die schätzen wir ziemlich stark ein.“ Der 19-Jährige verbrachte den Trainingsstart im Frühjahr wie fast alle anderen Ruderer im Wesentlichen auf dem Ergometer, schaffte es da aber immerhin bis zu den Weltmeisterschaften. Im Spätsommer ist er in seinem ersten U-23-Jahr auch auf dem Wasser international gefordert.

Kruse-Brüder im gleichen Boot

Einsätze für den Deutschen Ruderverband sind für Ole und Sönke Kruse nichts Neues mehr. Gemeinsam waren die Brüder aus Gievenbeck bislang allerdings selten unterwegs – und darum doppelt motiviert, zum Abschluss dieser von Corona gebeutelten Serie im deutschen Achter noch einmal für Schlagzeilen zu sorgen. „Wir sehen dort durchaus eine realistische Medaillenchance und sind hochmotiviert beim internationalen Saisonhöhepunkt auch einmal auszuteilen“, sagt der jüngere Kruse-Bruder Sönke, der eine Woche später den Münster-Achter auf dem Aasee im Finale der Ruder-Bundesliga verstärken will. Ole ist dann schon wieder auf dem Weg zum Studium in die USA. Auch er am liebsten mit einer der stabilsten internationalen Währungen: Gold. Allemal wollen die Athletin vom RV Münster und ihre drei Vereinskameraden den Eiszeitsee in Polen am Wochenende noch einmal so richtig zum Kochen bringen.