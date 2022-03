Quartett aus Münster will im Flaggschiff zu Olympia

Das olympische Motto hat zuletzt erhebliche Kratzer und Dellen davongetragen, dabeizusein war bei den Winterspielen in Peking längst nicht mehr alles, bei den verspäteten Sommerspielen von Tokio coronabedingt auch alles andere als unbeschwert – gemischte Gefühle begleiteten die Aktiven in die Hauptstädte Chinas und Japans, Schatten hatten sich über den Lebenstraum vieler Sportler und Sportlerinnen gelegt. Um so belebender sind jetzt die Aussichten auf ein hoffentlich wieder unbeschwertes Sportfest in Paris. Zwei Jahre sind es nur noch, ehe das Olympische Feuer die französische Hauptstadt erhellt, der olympische Gedanke die Welt dann endlich wieder beseelt.

