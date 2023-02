Paris 2024 heißt das große Ziel für Salah Ibrahim

Die Fahrt vom Flughafen zur Innenstadt führt durch eher triste Industriegebiete. In Ungarns zweitgrößter Metropole De­brecen haben sich viele internationale Unternehmen angesiedelt. Im Bus auf dem Weg zum Teamhotel nimmt das Salah Ibrahim nur am Rande wahr. Der 24-jährige Münsteraner, aktuell für die Faustkämpfer Köln-Kalk im Ring, hat mit der Nationalmannschaft beim Bocskai-Memorial-Tournament (6. bis 12. Februar) gemeldet, wirkt fokussiert.

Nach zwei Trainingslagern auf Fuerteventura und in Kienbaum geht es für das Fliegengewicht in der Klasse bis 51 Kilogramm ans Eingemachte auf der Mission gen Olympia 2024 in Paris. „Das ist mein Ziel“, sagt der junge Mann, der viele Wochen und Monate durch die beschwerlichen Mühlen der Qualifikation muss. Und mit seinem Finalsieg ein erstes Ausrufe­zeichen setzt. „Das ist ein ­guter Auftakt ins Jahr.“

Vier klare Siege – die ­Bilanz in der bekannten ­Universitätsstadt kann sich ­sehen lassen. Ibrahim, Fünfter bei der WM 2017 in Hamburg und Fünfter bei der EM 2022 in Jerewan, boxt sich exzellent durch, liegt augenblicklich auf Rang eins in seiner Klasse. Die Spiele in der französischen Hauptstadt müssen kein Traum bleiben.

Schon am Wochenende geht es nahtlos weiter. Kurz Wäsche waschen, dann kann der ambitionierte Münste­raner seine Koffer wieder ­packen, mit der deutschen Auswahl geht es im Flieger zum nächsten internationalen Event nach Sofia (Bul­garien). Vom 20. bis zum 27. Februar werden sich beim renommierten Strandja-Memorial-Turnier 450 Boxerinnen und Boxer aus 39 Nationen parallel in zwei Ringen vergleichen.