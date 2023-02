Saxonia und Münster 05 sind die Gewinner – Zuversicht in Nienberge

Abstiegskampf pur in beiden A-Ligen: Doch wo mit dem formstarken TuS Saxonia Münster in der Staffel 1 und dem FC Münster 05 in der Staffel 2 Gewinner zu verorten waren, gab es auch Verlierer. Beim SC Nienberge regiert trotz Niederlage die Zuversicht.

Der Gewinner des Wochenendes hieß in der Kreisliga A2 zweifellos TuS Saxonia Münster. Durch ein spätes 2:1 (durch Jannik Uttermann) bei GS Hohenholte verließ das Team die Abstiegszone und knüpfte an die Top-Form am Jahresende an. Sah auch Coach Daniel Thihatmar so: „Wir nehmen jeden Punkt gern mit, gerade wenn er nicht eingeplant ist“, sagte er. „Unser Trend, dass wir immer besser zusammenwachsen, setzt sich fort. Wir bauen uns gerade was auf, die Trainingsbeteiligung ist sehr gut.“

„ »Alles braucht Zeit, aber die Abläufe funktionieren immer besser, der Glaube wächst.« “ Daniel Thihatmar

Nur wenige im Kader haben A-Liga-Erfahrung, auch in der Jugend war kaum einer höherklassig aktiv. „Alles braucht Zeit, aber die Abläufe funktionieren immer besser, der Glaube wächst“, sagt Thihatmar. Die nächsten Gegner heißen SG Selm und Wacker Mecklenbeck. Es bleibt also eine enge Kiste.

Zweitvertretungen verlieren

Sowieso ist die halbe Liga gefährdet. Der TuS Hiltrup II (0:1 gegen den SV Bösensell) und der BSV Roxel II (1:3 gegen Fortuna Schapdetten) verweilen am Ende, doch auch der SC Nienberge steckt weiter in der Klemme. Auch wenn die Leistung beim 0:1 in Mecklenbeck Coach Gerrit Rolwes, der im Sommer Westfalia Kinderhaus II übernimmt, Hoffnung gab.

„Obwohl Wacker personelle Probleme hatte, war es für uns ein Bonusspiel. Es war klar, dass wir noch ordentlich punkten müssen, aber ich bleibe optimistisch, und unser Auftritt am Sonntag hat mich auch bestärkt.“ Dass der Trainer seinen Heimatclub nicht mit dem Abstieg verlassen will, versteht sich von selbst. „Ich freue mich auf Kinderhaus, aber in den nächsten Wochen geht es für uns um sehr viel.“ Der SCN steht im Vordergrund.

Große Lücke für Eintracht

Etwas übersichtlicher sieht es im Rennen um den Klassenerhalt in der Parallelstaffel aus. Aber auch dort gab es einen Gewinner – und der hieß FC Münster 05. Die Gievenbecker schlugen den VfL Sassenberg mit 5:3 und stürzten zugleich BW Aasee II (2:6 bei Kinderhaus III) noch tiefer ins Schlamassel – dessen Rückstand beträgt nun bereits vier Zähler. Noch größer ist der Lücke für Schlusslicht Eintracht Münster, das zu Hause gegen den BSV Ostbevern zwar ein 3:3 holte, allerdings einen 3:0-Vorsprung nicht ins Ziel brachte und in der fünften Minute der Nachspielzeit den Ausgleich kassierte.