Sayer sprintet für Tri Finish in die Top Five

Am letzten Wochenende im Mai steht eine Region ganz im Zeichen des Triathlons. In der Gemeinde Ubstadt–Weiher im Kraichgau gibt sich die Bundesliga traditionell im Rahmen des Ironmans 70.3 zum Auftakt die Ehre. Kein Neuland für Münsters Tri Finisher, die 2018 mit Platz vier das bislang beste Tagesergebnis seit der Zugehörigkeit zum Oberhaus (2012) eintüten. Am Samstag schnuppern die Jungs von Martin Epkenhans, Sportlicher Leiter, lange an den Podestplätzen, zumal Thomas Sayer zu Beginn weder im Hardtsee noch später in seinen Turnschuhen zu halten ist. Der Franzose wird am Ende Fünfter im Massenstart nach 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen (48:52 Minuten). Und hat so großen Anteil am siebten Rang der Mannschaft.

Den städtischen Konkurrenten W&F verschlägt es derweil ans Tabellenende. Tim Sievers steigt nur ins Wasser, weil er am Tag drauf die Mitteldistanz anvisiert. Das Rennrad parkt er erst gar nicht in der Wechselzone. Ein Fehler, wie sich später herausstellt. Die Deutsche Triathlon-Union (DTU) disqualifiziert den jungen Mann. Und so kommen mit Leonard Arnold, Joey van’t Verlaat und Kenneth Warmuth nur drei statt derer vier Starter in die Wertung. Platz 16. „Das haben wir uns anders gedacht“, zeigte sich Teamchef Luca Hagemeyer enttäuscht. Um nach vorne zu blicken. „In Berlin werden wir personell wieder besser besetzt sein, das macht Mut.“

W&F wollte erst gar nicht antreten

In der Tat müssen sie bei Wasser und Freizeit vor der neuen Serie einen Aderlass verkraften, mit Jonas und Cedric Osterholt (PSD Bank Tri Post Trier) verlassen zwei immens wichtige Stützen den Verein. Auch Robin Willemsen ist nicht mehr dabei – das tut weh. „Wir wollten erst gar nicht antreten“, klärt Hagemeyer auf. „Dafür waren die Leistungen völlig in Ordnung. Der Niederländer van’t Verlaat ist als 54. der beste W&F-Dreikämpfer (51:29 Minuten), Arnold folgt als 65. (53:07) vor Warmuth als 70. (53:44).

In einer anderen Liga touren an diesem Tag die Tri Finisher. Mit Sayer schafft es ein Athlet in die Top Five. „Herausragend“ für Epkenhans. Der so richtig Freude an seinen Jungs ha – auch wenn die nicht mal eine Stunde unterwegs sind – ein kurzes Vergnügen. Neuzugang Niall Caley (Großbritannien) kommt als 27. ins Ziel (50:03 Minuten). Der Spanier Alejandro Canas del Palacio wird 40. (50:53), Yannic Stollenwerk 55. (51:31) und Luca Heerdt 67. (53:35). „Mit dem Team in den Top Ten zu landen, ist der Wahnsinn“, so Epkenhans. Zumal an Platzziffern zu Rang fünf am Ende nicht viel fehlt. Tri Finish ist mehr als nur konkurrenzfähig und kann in dieser Saison Großes schaffen. Während W&F aktuell kleine Brötchen backt. „Das wird sich ändern“, ist sich Hagemeyer sicher. 2019 und 2021 stand Platz zwölf am Ende des Klassements – starke Ergebnisse.