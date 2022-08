„Kein Spaziergang“: Gremmendorf baut auf das klare Pokal-Signal

Das Aus im Kreispokal kam für den SC Gremmendorf womöglich zur richtigen Zeit. Doch den Club plagen auch Sorgen, die nicht so schnell verschwinden werden.

Die kalte Dusche für den SC Gremmendorf fiel im ersten Pflichtspiel der neuen Saison anders aus als gewünscht. Das Team von Coach Bastian Leimann schied am Sonntag im Kreispokal bei tropischer Hitze sang- und klanglos beim Bezirksligisten TuS Altenberge aus – 1:4.

Werden die Verantwortlichen jetzt nervös?

„Das Spiel hat schon aufgezeigt, dass wir noch einiges zu tun haben. Das war nicht das Niveau, was wir uns als Landesligist auf die Fahne schreiben“, sagt Seniorenobmann Michael Symalla. „Ich hoffe, das war ein Weckruf zur richtigen Zeit und ein klares Signal dafür, dass es kein Spaziergang wird in dieser Saison.“

Im Vorjahr belegte der SCG Rang acht von elf. Wie sehen die Ziele aus?

Als Primärziel sieht es der Club aus Münsters Südosten an, einen guten Mittelfeldplatz zu belegen. Die zweite Vorgabe – Klassenerhalt – ist da gleich miteingepreist. „Eine Landesliga-Mannschaft ist für uns in Gremmendorf ganz wichtig“, sagt Symalla.

Im Pokal mussten einige Spielerinnen angeschlagen weitermachen. Warum?

Personell drückt der Schuh am Gremmendorfer Weg. Der Kader umfasst im Optimalfall 20 Spielerinnen. Chantal Rölf, die zuletzt für die U 17 der Warendorfer SU kickte, ist der einzige externe Neuzugang. Grundsätzlich sieht Symalla Probleme, neue Kräfte für den Aufwand und die teilweise weiten Fahrten in der Landesliga zu begeistern. „Es gibt viele, denen das sonntags zu viel ist und die stattdessen lieber Kreisliga A spielen – das ist eben mit deutlich weniger Aufwand verbunden“, sagt der Obmann. „Das war früher gefühlt anders.“

Der Kader Foto: Tor: Nicole Enneking, Daria Jevric



Feld: Carina Tidden, Frederike Jansen, Chantal Rölf, Vanessa Symalla, Sina Olthues, Franka Markmann, Janice Rölf-Adorf, Nele Kofort, Lena Kalthoff (Kapitänin), Kim Gudde, Victoria Seiffert, Janice Angerstein, Emily Wiemann, Sarah Zinn, Dietrun Paulsen ...

Wie geht der SCG das Problem an?

Die zweite Mannschaft in der Kreisliga A hat aktuell guten Zulauf, im Notfall kann die Erste sich dort Spielerinnen leihen. „Es gibt einige neue Baugebiete hier, vielleicht zieht es dadurch auch einige Studentinnen nach Gremmendorf“, meint Symalla. „Und wir müssen im Winter aktiv werden.“ Bis dahin setzt er auf die Moral in der Mannschaft, denn „die stimmt“, wie der Fußball-Obmann sagt.