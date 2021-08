Schafft Münsteraner Fries den Sprung in die USA?

Footballer Maximilian Fries träumt von einem Stipendium in den USA, zunächst einmal macht der Ex-Quarterback der Münster Blackhawks aber Zwischenstation bei den Cologne Crocodiles. Dort will der 18-Jährige überzeugen und Video-Material sammeln.

Hat einiges vor in den nächsten Jahren: Quarterback Maximilian Fries

Maximilian Fries zieht um – und will dann auch gleich weiterziehen. Am besten im Herbst 2022. Köln anstelle von Münster, später dann die USA anstelle von Köln. Die Pläne des 18-Jährigen sind ambitioniert. Warum auch nicht? Bei den Münster Blackhawks begann er seine Football-Laufbahn, bei Erstligist Cologne Crocodiles wird er diese fortsetzen, das Ziel ist ein Football-Stipendium in den Staaten. Erst ein schwarzer Falke, dann ein rheinländisches Krokodil – und dann?