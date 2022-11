„Wahnsinnsgefühl“: Wie Wacker III sich den Traum vom Spiel auf Schalke erfüllte

Im vergangenen Jahr scheiterte Wacker Mecklenbeck III um Haaresbreite, nun geht der große Traum in Erfüllung: Die B-Liga-Truppe triumphierte beim Gewinnspiel „Veltins – Dein Heimspiel“ und darf ihr Ligaspiel gegen den TSV Handorf II am 13. November in der Schalker Veltins-Arena bestreiten.

Im Interview erzählt Kapitän Marcel Reimann, wie Wacker tausende Stimmen sammelte, wie der große Tag ablaufen wird und wie man sich auf ein Spiel in einem Bundesligastadion vorbereitet.

Seit Montag weiß Wacker III Bescheid – sind Sie schon wieder nüchtern?

Marcel Reimann: So langsam. Das hat natürlich perfekt gepasst, dass die Meldung direkt vor dem Feiertag kam.

Wie war die Party?

Reimann: Wild. Wir haben in der Vereinskneipe am Tag vor Allerheiligen sowieso immer ein Knobel-Event. Da waren also eh um die 100 Leute vor Ort, alle haben sich unglaublich für uns gefreut. Und natürlich auch außerhalb des Vereins. Wie viele Nachrichten wir auch Instagram und WhatsApp bekommen haben, das war unglaublich. Alle haben uns das einfach so sehr gegönnt. Das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl.

Kapitän Marcel Reimann und seine Truppe sammelten tausende Stimmen. Foto: Wacker

Sie haben ja auch ordentlich die Werbetrommel gerührt dafür…

Reimann: Aber echt. Wir hatten ja aus der knappen Niederlage im Vorjahr schon ein paar Erfahrungen. Am Anfang haben wir den Link in den sozialen Medien geteilt. Ein großer Dank geht an viele Fußballteams aus dem Münsterland. Hohenholte, Appelhülsen, Nottuln – die haben alle für uns abgestimmt. Nach ein paar Tagen ließ das aber nach, dann mussten wir weiter überlegen.

Und wie war der Plan?

Reimann: Als der erste Zwischenstand kam, waren wir Letzter. Das war schon krass. Ich habe aber gesagt: Leute, macht euch keine Sorgen. Wir haben uns was überlegt. Wir haben einen Matchplan, wie man im Fußball so schön sagt.

Auch Handorf spielt auf Schalke Foto: Gegner von Wacker Mecklenbeck III in der Schalker Veltins-Arena wird am 13. November ein Team aus Münster sein: der TSV Handorf II. „Natürlich haben wir die Handorfer Mannschaft da auch von Anfang an mit ins Boot genommen, alleine wäre das schwierig gewesen“, sagt Wacker-Kapitän Marcel Reimann. „Ohne die Jungs wäre das nicht möglich gewesen – und die sind natürlich auch super heiß auf dieses Spiel.“ ...

Jetzt sind wir gespannt…

Reimann: Wir sind in einige Firmen reingegangen, über Verteiler oder auch persönlich. Bei Instagram haben wir auch mit Influencern gearbeitet, zum Beispiel mit Michèle de Roos. Sie kommt ja aus Münster und war beim TV-Format „Der Bachelor“ dabei. Das hat richtig was gebracht. Ein großer Vorteil war auch der Send in Münster. Da waren wir jeden Tag vor Ort und haben die Leute angesprochen. Der letzte Schritt war dann, dass wir am Sonntag mit fünf Leuten zum Schalker Heimspiel gefahren sind. Da haben wir gratis Shots verteilt und noch wertvolle Stimmen gesammelt.

Das klingt nach viel Arbeit in den letzten Tagen.

Reimann: Auf jeden Fall. Wir waren fix und fertig danach. Das Erfolgsrezept ist, dass du die Leute persönlich ansprechen musst. Im Internet klicken viele weiter.

Jetzt haben Sie mit 9114 Stimmen gewonnen – wie bereitet man sich auf das Spiel in der Arena vor?

Reimann: Der Trainer freut sich glaube ich jetzt erstmal auf eine hundertprozentige Trainingsbeteiligung. Der Kader für das Spiel wird wahrscheinlich um die 18 Spieler umfassen. Da geht natürlich der Kampf um die Stammplätze los. Das wird man jetzt mehr denn je merken, jeder will dabei sein.

Wie läuft der Spieltag ab?

Reimann: Wir werden morgens an der Egelshove mit dem Schalker Mannschaftsbus abgeholt. Dann fahren wir zum Stadion und haben eine kleine Platzbegehung – wie das bei den Profis halt so ist. Dann können wir zum umziehen in die Kabinen. Wir dürfen Einlaufkinder mitbringen, die Torhymne und Einlaufmusik stellen. Nach dem Spiel gibt’s Interviews und Pressekonferenz, wenn wir Lust haben, springen wir in den Schalker Pool. Und dann wird oben im VIP-Bereich gefeiert.

Der FC Bayern spielt am Abend davor sein Bundesligaspiel auf Schalke. Die perfekte Vorband?

Reimann: Absolut. Samstags kommen die Clowns aus München, Sonntags dann die Stars aus Münster.