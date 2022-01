Schluss mit 31 - Die Hüfte beendet Max Mümkens Karriere

Münster

Der BSV Roxel plant in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr mit Max Mümken. Der 31-Jährige mit Preußen-Vergangenheit muss die Schuhe gezwungenermaßen an den Nagel hängen. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät er warum - und was die Zukunft für ihn bringt.

Von Jonas Austermann