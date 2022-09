Schmerzerprobter Bademeister Jonas Hoffmann holt als Zweiter in Dresden WM-Ticket

Die Bedingungen waren alles andere als angenehm. Doch Jonas Hoffmann strotzte dem Wetter und wurde beim Ironman 70.3 in Dresden Zweiter. Damit löste der Athlet von Tri Finish Münster auch gleich das Ticket für die WM 2023 in Finnland.

Jonas Hoffmann hat seit 2021 eine Profilizenz – mit dem zweiten Rang in Dresden löste der 25-Jährige das Ticket für die Weltmeisterschaft im August 2023 in Lahti (Finnland).

Dresden im Spätsommer – ein (kultureller) Genuss. Und Albtraum zugleich. Zumindest am Sonntag bei der Premiere des Ironman 70.3 in der sächsischen Weltmetropole. Regen, Kälte, Wind – Bedingungen, die gar den abgehärteten Maurice Clavel zum Umdenken animieren. Der ambitionierte Triathlet fischt noch am Sonntagmorgen sein Rennrad aus der Wechselzone und verlässt das Gelände. Der 34-Jährige will vor seinem Start über die Langdistanz auf Hawaii am 8. Oktober kein Risiko eingehen. „Kann ich verstehen“, sagt Jonas Hoffmann, Dreikämpfer beim Bundesligisten Tri Finish Münster. Er ist einer von 600 scheinbar Schmerzunempfindlichen, die dem Wetter trotzen. Und wie: Profi Hoffmann wird sensationell Zweiter über die Mitteldistanz nach 3:44:56 Stunden. „Unglaublich“, sagt er. Sein größter Erfolg. Und der Junge ist erst 25.

16,5 Grad „warme“ Elbe

Es ist noch früh am Morgen, als sich die Sportlerinnen und Sportler im industriellen Alberthafen treffen. Hier geht es rein ins nasse Vergnügen – gerade 16,5 Grad warm ist das Elbwasser. Da werden selbst die 1,9 Kilometer durch die Wellen im Hafenbecken im Neoprenanzug zur körperlichen Qual. Kurzerhand switcht der Veranstalter um, verkürzt die Schwimmstrecke wegen der Temperaturen um die Hälfte. Mit viel Selbstvertrauen mischt sich auch Hoffmann unters Volk. Drei sechste Plätze auf Lanzarote im März, im Kraichgau Ende Mai und bei der Challenge Walchsee-Kaiserwinkl in Tirol Ende Juni lassen ihn träumen. Träumen von einem Platz auf dem Podest im Osten der Republik. Die Reise nach Dresden ist gebucht, als der 70.3 am 31. Juli nach Problemen mit der Streckenführung abgesagt und verschoben wird auf den 18. September.

Hoffmann findet kurzfristig eine Alternative, startet in seiner Heimat in Müsen im Kreis Siegen-Wittgenstein bei einem Dorf-Triathlon. Dort, wo er noch heute ab und an im Freibad die Badegäste beaufsichtigt. Vor den Augen der Großeltern gewinnt er mit neuem Streckenrekord. „Da hat alles für mich angefangen“, erinnert er sich. Herrlich!

„ »Es ging mir einen Tag echt richtig mies.« “ Jonas Hoffmann

Den Start in Dresden weiter im Blick, fängt sich der amtierende Deutsche Meister im Cross-Duathlon im August das Corona-Virus ein, wird übelst ausgebremst. „Es ging mir einen Tag echt richtig mies.“ Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit, Gliederschmerzen – die Symptome sind eindeutig. Nach fünf Tagen kann sich Hoffmann wieder frei testen. Mit Trainer Jörg Scheiderbauer arbeitet er zwei Wochen im regenerativen Bereich. Steigert nach und nach die Intensität. Spürt keine Langzeitfolgen. „Ich bin selbst überrascht, dass es so gut lief“, gesteht er nach seinem denkwürdigen Auftritt in Elbflorenz.

Keine Jacke im Dauerregen

Die Bedingungen machen aber auch ihm zu schaffen. Er friert nach der Wasserschlacht im Hafen, versucht auf dem Rad in Wallung zu kommen. Auf eine Jacke verzichtet er im Dauerregen bewusst. „Nicht gut für die Aerodynamik“, sagt er. Kostet Watt. Er leidet, die Finger schmerzen trotz der Handschuhe. „Beim Wechsel auf die Laufstrecke habe ich meinen Helm nicht öffnen können“, erinnert er sich. Der abschließende Halbmarathon wird zur Pein. Die ersten zehn Kilometer hält er gut mit, kann eine Minute gut machen auf den Führenden Franz Loeschke. „Da habe ich kurz gedacht, ich könnte noch mal richtig angreifen, vielleicht sogar um den Sieg mitlaufen.“ Es bleibt bei diesen Gedanken, Hoffmann lässt nach, kämpft und rettet Platz zwei ins Finish. Dort wartet Freundin und Triathletin Rebecca Huckestein mit wärmender Kleidung und einer Brühe. „Auf die kalte Cola konnte ich diesmal ganz gut verzichten“, lacht Hoffmann. Inzwischen schmerzerprobt – und ein Triathlet, dem die Zukunft gehört. Auf der Mitteldistanz. Und vielleicht schon bald beim Ironman.