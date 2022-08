„Schneller als gedacht“ – Will gewinnt Quali zum Großen Preis

So lange sind David Will und My Prins van Dorperheide noch nicht gemeinsam im Parcours unterwegs. Dass das Duo sich aber schnell gefunden hat, zeigten sie am Samstagabend unter Flutlicht auf Münsters Schlossplatz – mit dem Sieg in der Qualifikation zum Großen Preis.

Schneller Ritt vor beeindruckender Kulisse: David WIll gewann mit seinem Wallach My Prins van Dorperheide das Stechen der Qualifikation zum Großen Preis vor Marcus Ehning, der A la Carte gesattelt hatte.

Auf seinen Ehrenrunden ließ David Will sein Pferd noch einmal galoppieren, gab auf den langen Geraden unter dem tosenden Beifall der Zuschauer so richtig Gas. Genuss pur für den 34-jährigen Bayer, der kurz zuvor im Sattel von My Prins van Dorperheide die Qualifikation zum Großen Preis gewonnen und sich damit ein wenig überrascht hatte. „Ich war schneller als gedacht, wollte es nicht übertreiben und zu viel Risiko gehen. Aber dann waren wir schön im Fluss“, sagte Will.

Acht Paare hatten es an diesem lauen Sommerabend in dem Flutlicht-Springen ins Stechen geschafft, durften sich bei optimalen Bedingungen ein zweites Mal dem Publikum präsentieren. Der Schweizer Alain Jufer war dabei der Erste, der einen Richtwert für die Konkurrenz lieferte – und seine fehlerfreien 38,51 Sekunden waren schon einmal eine Ansage. Mit Cornet fand er kurze Wege, war zügig unterwegs. Dass es aber schneller gehen konnte, zeigte dann André Thieme mit Conacco in 38,40 Sekunden. Dumm nur für den Europameister, dass am letzten Hindernis, einem Steilsprung, eine Stange fiel. So blieb Thieme nur Rang acht.

Will: „Ritt von Alain gesehen“

Das Stechen hatte spätestens jetzt richtig Fahrt aufgenommen. Und diesen Schwung nahm Will auf, setzte seine geschmiedete Taktik perfekt um. „Ich hatte den Ritt von Alain gesehen, hatte mir aber vorgenommen, einen eigenen Plan zu machen“, erklärte Will, der mit dem zehnjährigen Wallach beim Turnier der Sieger erst seinen dritten gemeinsamen Auftritt hat. Vom derzeit verletzten Springreiter-Kollegen Gerald Nothdurft, zu dem Will und seine Stallpartner Sophie Hinners und Richard Vogel eine „gute Verbindung“ pflegen, bekam der in Prien am Chiemsee geborene Bayer My Prins van Dorperheide – und schlug in Münster gleich zu. Auch weil er vor der Kombination am Ende des Stechparcours den Wallach noch einmal zurückgenommen hatte, „um ein bisschen Ruhe reinzubringen“. Es war die richtige Entscheidung, ehe er auf dem Weg zum letzten Hindernis mit sechs Galoppsprüngen wichtige Zeit gewann.

Lindelöw mit spätem Fehler

War eine Steigerung des neuen Top-Wertes überhaupt noch möglich? Ja, aber nicht ohne Abwurf. Direkt nach Will flog Douglas Lindelöw über den Schlossplatz, schickte sich mit Charlie‘S Way an, die 15 000 Euro Siegprämie in schwedische Kronen umzuwandeln. Doch wie schon bei Thieme wurde auch ihm das letzte Hindernis zum Verhängnis – vier Strafpunkte, Platz sieben.

Besser und damit noch spannender machte es zum Abschluss Marcus Ehning. Der Routinier aus Borken griff noch einmal an, kam mit A la Carte nahe heran an die Spitzenzeit Wills. Allein er knackte sie nicht, immerhin aber schob er sich mit zwei Hundertstel Vorsprung vorbei an Jufer auf Rang zwei.

So durfte Will auf seine Ehrenrunde gehen und die „super Stimmung und Atmosphäre“ unter Flutlicht genießen – und so noch einmal das Gaspedal durchdrücken.