Schöneberg im Interview: „Mit Westfalia kann keiner mehr wild verhandeln“

Kevin Schöneberg, hier am Ball, bleibt in Kinderhaus Spieler, wird aber gleichzeitig rechte Hand von Trainer Holger Möllers (r.) bei der Kaderplanung.

Der „Kölsche Jung“ ist in Münsters Norden heimisch geworden. Seit 2017 spielt Kevin Schöneberg für Westfalia Kinderhaus und ist in diesem Zeitraum zweimal bis in die Westfalenliga aufgestiegen.

In diesen Tagen hat der 36-Jährige einen zweiten Job im Verein angenommen. Als Sportlicher Leiter führt er aktuell bereits die ersten Gespräche und hat sehr genaue Ideen.

Wie kamen Sie zu dem Posten? Haben Sie sich selbst ins Gespräch gebracht?

Schöneberg: Unser Teammanager Walter Budde hat mich letztes Jahr schon angesprochen. Ich will aber noch so lange es geht selbst spielen. Dann hat er mich jetzt noch mal gefragt – da habe ich gesagt: ,Ich kann auch eine Doppelfunktion machen.’ Man weiß ja nie, was ist. Mit meinem Knorpelschaden am rechten Fuß aus der Preußen-Zeit habe ich immer noch zu kämpfen.

Am Ball werden wir Sie also weiter sehen?

Schöneberg: Ich hatte nie die Intention, hier wegzugehen. Ich fühle mich körperlich gut, es macht Spaß. Ich freue mich, dass ich mit den jungen Hüpfern mithalten kann. Also mache ich weiter.

Haben Sie schon losgelegt mit den Planungen?

Schöneberg: Ja, wir sind dabei. Wir saßen gerade mit Walter, unserem Trainer Holger Möllers und Hauptsponsor Alfred Fislage zusammen. Wir schauen, was auf dem Markt so rumläuft. Andere sind schon sehr weit, wenn ich nach Gievenbeck oder Hiltrup schaue. Aber wir sprechen mit unseren Jungs als erstes.

Diese Spieler will Kinderhaus halten



Wen wollen und müssen Sie unbedingt halten?

Schöneberg: Ich denke an die beiden Witts, Fabian und Jendrik. Die entwickeln sich vorne drin super. Ich weiß nicht, ob in der Liga viele mehr Speed haben. Felix Ritter spielt zurzeit überragend. Auch Luis Haverland hat gut eingeschlagen. Es gibt noch viele andere, die begehrt sein könnten. Okay, Nick Rensing wird Westfalia wohl nicht verlassen. Den müsste man dafür wahrscheinlich ausknocken und entführen.

Wo besteht noch Bedarf?

Schöneberg: Im Grunde haben wir schon einen großen Kader. Das kann auch anstrengend sein, wenn wir mit 26 Mann trainieren. Im Mittelfeld sind wir ja fast schon überlaufen. Wenn überhaupt, bräuchten wir einen kantigen Stürmer wie Jonas Kreutzer. Am ehesten erfüllt Marvin Kehl bei uns dieses Profil. Er ist einer der Besten der Liga, hatte nur leider zuletzt eine chronische Entzündung im Fuß.

Um externe Neuzugänge zu generieren, braucht es ein Netzwerk. Haben Sie das aus Ihrer Profi-Zeit?

Schöneberg: Ja, und das muss ich nutzen. Als der neue Posten öffentlich wurde, haben sich schon viele gemeldet. Ich habe ja vor drei Jahren auch Corvin Behrens quasi nach Kinderhaus geholt, als unser Ex-Trainer Marcel Pielage fragte, ob ich ein Kaliber kenne, das uns 20 Tore garantiert. Wenn uns jetzt ein Top-Spieler wie im Sommer Massih Wassey zuläuft, wären wir auf jeden Fall nicht abgeneigt. Aber wir wollen auch keinen, der nur ein, zwei Jahre Geld mitnehmen will.

"Fislage wirft die Kohle nicht blind rein"



Dass in Kinderhaus auch Gehälter fließen, ist bekannt. Trotzdem zeichnet sich die Mannschaft immer durch einen guten Teamgeist aus. Wie gelingt das?

Schöneberg: Das hat sich ein bisschen relativiert. Alfred Fislage wirft die Kohle hier nicht blind rein. Im Sponsoring stellen wir uns nun eh breiter auf. Aber Holger hat sich auch eine klare Struktur überlegt. Mit Westfalia kann keiner mehr wild verhandeln und sich die Zahlen selbst eintragen. Ich hatte auch immer leistungsbezogene Verträge.

Sind Sie im Augenblick mit Platz acht in der Westfalenliga-Tabelle zufrieden?

Schöneberg: Wir hatten einen krassen Umbruch. Neun oder zehn Erfahrene sind gegangen, genauso viele junge Wilde gekommen. Wir haben im Trainingslager über Zielsetzungen gesprochen. Wenn wir unter die ersten sieben kommen, ist alles cool. Ein, zwei unnötige Niederlagen waren dabei, aber es macht wirklich Freude mit dieser Truppe.

Bekommen Sie es zeitlich künftig hin, Spieler und gleichzeitig Sportlicher Leiter zu sein?

Schöneberg: Das weiß ich noch nicht, aber ich mache es gern. Am Trainerjob habe ich weniger Interesse, ich habe auch keinen Schein. Auf Organisatorisches habe ich mehr Bock. Es gibt ja auch nur zwei Hauptzeiten, in denen verhandelt wird, im Winter und im Sommer. Der Job passt zu mir.

Wird der Kader weiter verjüngt?



Vielleicht sogar irgendwann wieder im Profi-Bereich?

Schöneberg: Niemals nie sagen, oder? Ich habe zumindest auch Sportmarketing studiert. Aber das wäre doch im Moment weit weg.

Wie ist die Akzeptanz bei den Mitspielern?

Schöneberg: Natürlich reden die Jungs mit mir anders als mit Dieter Hanebuth (bis Ende 2020 verantwortlich, d. Red.). Aber das passt schon gut. Der eine oder andere hält sich die Türen gern lange offen, kann aber dann auch den Zonk ziehen, wenn seine Position schon besetzt ist. Das kriege ich schon hin.

Gibt’s noch mal eine Verjüngung im Team?

Schöneberg: Das ist nicht noch mal nötig. Aber unser Co-Trainer Omid Asadollahi kennt sich in der Jugend im ganzen Münsterland super aus. Vielleicht finden wir da auch noch mal wen. Holger hat außerdem ja immer noch viele Kontakte nach Spanien oder Brasilien, vielleicht fällt uns noch mal ein Haverland, der ja von Mallorca kam, vor die Füße.