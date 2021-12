Schöneberg wird Sportlicher Leiter in Kinderhaus

Wird Sportlicher Leiter in Kinderhaus und und bleibt Spieler der ersten Mannschaft: Kevin Schöneberg.

Fußball-Westfalenligist Westfalia Kinderhaus stellt sich wieder breiter auf. Offiziell zur neuen Saison übernimmt Kevin Schöneberg das Amt des Sportlichen Leiters. „Wir haben einen Mann mit Erfahrung und entsprechender Vita gesucht. Da kommt man an Kevin natürlich nicht vorbei“, sagte Senioren-Obmann Ingo Hennemann. Schöneberg war im Sommer 2017 vom Nord-Regionalligisten Rheden zur Westfalia gewechselt. Zuvor hatte der 35-jährige Ex-Profi mit Bundesliga-Einsätzen im Trikot des 1. FC Köln vier Jahre für Preußen Münster gespielt. In seiner neuen Funktion entlastet Schöneberg den Kinderhauser Teammanager Walter Budde. Trainer Holger Möllers begrüßte die personelle Entscheidung ausdrücklich. „Kevin wird dem Verein auf dieser Position sehr helfen“, sagte Möllers. Schöneberg soll sich zeitnah in die neue Aufgabe einarbeiten. Auch als Spieler darf die Westfalia weiter auf ihn setzen. „Er wird zweigleisig fahren und natürlich Teil der Mannschaft bleiben“, stellte Möllers klar.