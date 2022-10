„Sechs-Punkte-Spiel“: Volleys vor Aufsteigerduell in Hamburg

Drei Niederlagen und nur einen Sieg aus den ersten vier Spielen. Ein Fehlstart für die Orderbase Volleys Münster? Davon möchte Trainer Kai Annacker nichts hören: „Wir hatten bisher starke Gegner, um den Klassenerhalt mache ich mir keine Sorgen.“ Dieser bleibt ohnehin das Ziel, vor allem der einzige Erfolg bislang, das 3:1 gegen TuB Bocholt, macht Hoffnung, dass die Vorgabe erreicht werden kann. „Wir haben gezeigt, dass wir in die Liga gehören“, findet Annacker.

Der Gegner am Samstag in der Sporthalle Hoheluft in Hamburg ist dabei durchaus zu schlagbar: Der gastgebende ETV ist schwach in die Saison gestartet und verlor bislang alle seine vier Spiele – nur ein Punkt steht bislang auf dem Konto der Hanseaten. Für Schlüsse aus der Tabellenkonstellation ist es für Annacker allerdings zu früh, die Qualität der Teams ließe sich eher aus der Tabellenplatzierung des vergangenen Jahres ableiten. Die Hamburger sind ebenso wie die Münsteraner Aufsteiger, bedeutet für Annacker im Umkehrschluss: „Das wird für uns ein Sechs-Punkte-Spiel. Wenn wir in der Liga bestehen wollen, müssen wir solche Spiele gewinnen.“

„Unglückliche Startzeit“ bereitet Sorgen

Die Auswärtsfahrt in den Hamburger Stadtteil Eimsbüttel sieht Annacker im Kampf um die wichtigen Zähler nicht als Nachteil: „Da kommen noch deutlich längere Reisen auf uns zu, Hamburg ist vergleichsweise nah.“ Etwas Sorge bereitet hingegen die „unglückliche Startzeit“, wie Annacker sie nennt. Bereits um 15 Uhr geht es los, die Reise wird mit etwas Puffer eingeplant. Heißt: Lange ausschlafen wird für die Volleyballer um Zuspieler Moritz Lembeck am Samstag nicht möglich sein.

Apropos Spieler: Die Volleys reisen mit fast voller Kapelle an die Elbe. Einzig Arne Bleines und Felix Wessels, ohnehin nicht für Auswärtsspiele eingeplant, werden am Samstag nicht in den Bullis Richtung Norden sitzen.