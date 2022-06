Max Stiff meistert seine Reifeprüfung

Vor 14 Tagen belegte Max Stiff bei den Young European Sailings in Kiel Schilksee noch den siebten Rang unter den besten internationalen Nachwuchsseglern, jetzt startete der 16-Jährige an gleicher Stelle bei den „Großen“ und legte als Gesamt-Elfter im Laser Radial bei der Kieler Woche wohl endgültig seine Reifeprüfung ab.

Vier Top-Ten-Plätze

Gleich vier der elf Wettfahrten beendete der Youngster des SC Hansa Münster in den Top 10 der 116 beteiligten Segler, im siebten Rennen musste er erst kurz vor der Ziellinie die Spitzenposition noch aus den Händen gleiten lassen – und kann diesen sensationellen zweiten Platz sogar ein wenig bedauern: „Das war ein bisschen schade. Wenn man das ganze Rennen führt, dann ist das schon ärgerlich“, bilanziert der Schüler des Annette-Gymnasiums die möglicherweise beste Rennserie seiner jungen Karriere.

Dass er einen an sich starken 26. Rang als Streichergebnis nutzen durfte, unterstreicht die be­eindruckende Bilanz von Max Stiff, der in Kiel bester U-17-Segler war und jetzt zum Start der Sommerferien mit viel Wind in den Segeln zur Junioren-EM nach Thessaloniki reist.

Heiny-Brüder gut im Rennen

Wichtige Wettkampferfahrungen sammelten auch die Brüder Linus und Jesse Heiny auf den Plätzen 95 und 107. Beide konnten mit der erfahrenen Konkurrenz in Teilen gut mithalten und ließen sich auch von den dunklen Gewitterwolken über Kiel nicht beeindrucken, die den Segelbetrieb am dritten Wettkampftag nahezu komplett lahmlegten.