Serienmeister: BSV Roxel schlägt Nullacht im Finale

Der FC Bayern dreht in der Fußball-Bundesliga Jahr für Jahr einsam seine Kreise. Zehnmal in Serie Meister – das ist Rekord. Und öde? Zumindest für jene, dessen Herz nicht an Thomas Müller und Co. hängt. Die Handballerinnen des BSV Roxel wandeln zumindest in Sachen Stadtmeisterschaft auf den Spuren des Ausnahmeclubs aus dem Süden der Republik. Am Samstag stahl der Landesligist allen anderen Teams und Ligakonkurrent SC Münster 08 die Show.

Im Final ließ sich der Ausrichter beim 13:9 gegen Nullacht auf keine Diskussionen ein, nahm den Wanderpokal einmal mehr mit offenen Armen entgegen. Zum sechsten Mal. Nur zur Erinnerung: Erst zum achten Mal wurde das städtische Kräftemessen als Pendant zu den Männern ausgetragen.

Zuschauerinteresse ein wenig enttäuschend

„Motivierte Mannschaften, tolle Spiele, allein das Zuschauerinteresse ließ zu wünschen übrig“, bilanzierte Organisationschef Achim Winkler. Reichlich Alternativen lagen auf der Hand – die Preußen daheim gegen Gladbach II, Stadtfest und Freibadwetter schlechthin. Winkler hatte auch ein Lob für Kreisligist HSG Gremmendorf parat. „Die haben vorbildlich gekämpft, sich trotz der Niederlagen nie hängen lassen.“ Auch Spartas Reserve überzeugte durchaus, war beim 6:10 gegen die eigene Erstvertretung ein über weite Strecken ebenbürtiger Gegner.

Kein Weg führte aber wieder am BSV vorbei, der auch das Gruppenspiel gegen Münster 08 mit 9:3 gewann.