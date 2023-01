Sevilla „vorsichtshalber“ abgesagt: Voigt schont Muskeln für Titelkampf

Eigentlich wollte Nils Voigt am Sonntag in Sevilla laufen, doch mit leichten Problemen pausierte der Münsteraner vom TV Wattenscheid lieber. Denn nach dem Trainingslager in Portugal wartet wichtigeres: die Deutschen Hallenmeisterschaften im Februar.

Eigentlich wollte Nils Voigt am Sonntag in Sevilla laufen. In Andalusien hatte der Münsteraner vom TV Wattenscheid einen Halbmarathon auf dem Plan, so eine Art Jahreseinstieg, nachdem er zuletzt beim Silvesterlauf in Trier nach acht Kilometern gelandet auf Platz vier war. „Vorsichtshalber pausiere ich aber“, sendete Voigt die News aus dem Trainingslager in Portugal. „Das war ein guter und harter Trainingsblock.“

Leichte muskuläre Probleme – in Anbetracht eines geplanten Starts bei den Deutschen Hallenmeisterschaften am 11. Februar in Dortmund über 3000 Meter verzichtet der 25-Jährige deshalb auf Sevilla. Dort, wo es monatelang immer an die 40 Grad heiß ist, ist nun Winter mit gerade einmal maximal 14 Grad. Anfang März dürfte das anders sein, dann startet Voigt beim „L.A. Ten“, einem Wettkampf über zehn Kilometer in Los Angeles.

Training gemeinsam mit Deutschem Meister

Voigt hat jedenfalls in Portugal an der Form gearbeitet, er, der im vergangen Jahr schnellster Deutscher über zehn Kilometer auf der Bahn (27:52 Minuten) und der Straße (28:03 Minuten) war. Er führte die nationale Jahresbestenliste an, genauso wie auch über 15 Kilometer (43:18 Minuten).

2019 im Januar war er von der LG Brillux nach Wattenscheid gewechselt, hier wird er von Tono Kirschbaum betreut. In der Halle startet Voigt einmal, vor zwei Jahren wurde er über 3000 Meter DM-Dritter. Nun trainierte er in Portugal gemeinsam mit Max Thorwirth von der SFD 75 Düsseldorf-Süd. Der wurde im vergangenen Jahr Meister in der Halle auf der 3000-Meter-Strecke.

Nach dem Indoor-Ausflug geht es im März dann erstmals im Wettkampf wieder auf seine Paradedistanz über 10 000 Meter. Möglicherweise erfolgt im Herbst das Marathon-Debüt. Es gibt einiges zu laufen für Nils Voigt, der in der kommenden Woche aber erst mal sein mehrwöchiges Trainingslager in Portugal beendet und nach Münster zurückkehrt.