SG Telgte-Wolbeck im Trainingslager

Drei Wochen vor dem Saisonstart in der 2. Regionalliga will es Marc Schwanemeier noch einmal wissen. Der Coach der Telgte-Wolbeck Baskets bittet seine Mannschaft an diesem Wochenende zu einem Trainingslager in Wolbeck mit zwei Testspielen. Er verspricht: „Das wird anstrengend.“ Nach einer ersten Übungseinheit am Freitagabend folgen am heutigen Samstag eine weitere Einheit und Wurftraining, ehe die Spielgemeinschaft um 18 Uhr in der Bundeswehr-Sportschule in Warendorf auf die SG Sechtem trifft. Der Zweitregionalligist (Staffel Nordrhein) absolviert in der Kreisstadt ein Trainingslager. Am Sonntag erwarten die Baskets nach einer letzten Einheit den Oberligisten Westfalia Kinderhaus (13 Uhr). Zuschauer sind in Wolbeck nach den 3G-Regeln zugelassen. Bis auf Lukas Buckermann (verletzt) ist der Kader komplett. Sören Krapp soll langsam wieder herangeführt werden.