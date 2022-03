SGS liefert starkes Quali-Wochenende ab – Lömke etwas müde, aber "im Soll"

Zahlreiche SGS-Aktive waren am Wochenende im Einsatz - und das gleich an zwei verschiedenen Standorten. In Bochum ging es um Tickets für die Deutschen Meisterschaften, Top-Talent Falk Lömke versuchte sich derweil in Magdeburg an den Qualifikationszeiten für die Jugend-Europameisterschaft.

Ein anstrengendes und erfolgreiches Wochenende liegt hinter der SGS Münster. Während Falk Lömke in Magdeburg den ersten Qualifikationswettkampf für die Europameisterschaften im Sommer in Rumänien absolvierte, ging es für zahlreiche weitere Aktive nach Bochum.

Dort stand die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften auf dem Programm, die vom 24. bis 28. Mai in Berlin stattfinden. Zwar endet der Qualifikationszeitraum erst nach den Osterferien, die Ergebnisse aus Bochum aber sorgten für gute Laune bei Trainer Jens Okunneck.

Kulig besonders stark

„Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt gute Ergebnisse und viele persönliche Bestzeiten erschwommen“, sagte der Coach, der A-, B- und C-Kader nach Bochum begleitete. Besonders stark zeigte sich Mira-Lynn Kulig (Jahrgang 2009), die sechs persönliche Bestzeiten schwamm und über 400 Meter Freistil und 200 Meter Schmetterling als Erste anschlug. „Das sah richtig vielversprechend aus, die Ausgangslage ist super“, sagte Okunneck. Auch die starken Leistungen von Jule Bergerfurth (2009), Jakob Wiens (2009), Kumo Sanders (2008) und Christopher Sundermeier (2006) hob Okunneck hervor. Alle kletterten neben zahlreichen persönlichen Bestzeiten auch in den Ranglisten weiter nach vorne.

„ »Man hat gesehen, dass die letzten Meter weh taten.« “ Markus Erth

Münsters Juniorsportler des Jahres Falk Lömke (2005) hatte parallel in Magdeburg die EM-Norm vor Augen. Zeitweise etwas müde präsentierte sich Lömke nach dem zweiwöchigen Trainingslager in der Türkei. „Man hat gesehen, dass die letzten Meter weh taten“, sagte sein Trainer Markus Erth. Nichtsdestotrotz schwamm der 16-Jährige in den Endläufen über 50 Meter (27,71 Sekunden) und 100 Meter Rücken (47,71 Sekunden) auf Rang zwei.

Für die EM-Norm reichte es knapp noch nicht, „die kann er aber, die hat er drauf“, ist sich Erth sicher. An der Spritzigkeit und am Sprintvermögen müsse bis dahin noch ein bisschen gearbeitet werden, an sich aber sei Lömke voll im Soll. „Für uns war der Wettkampf vor allem auch wichtig, um zu sehen, wo stehen wir nach dem Trainingslager“, so Erth. Ernst wird es dann ab dem 8. April, wenn in Berlin die EM-Tickets und zugleich Nationalmannschaftsplätze verteilt werden.