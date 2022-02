SGS-Talent Lömke macht den nächsten Schritt

SGS-Talent Falk Lömke wohnt seit Neustem nicht mehr bei sich zuhause in Albersloh sondern im Sportinternat in Münster. Auch der Wechsel auf das Geschwister-Scholl-Gymnasium spart dem jungen Schwimmer wertvolle Zeit im stressigen Trainingsalltag.

Am Donnerstag konnte Falk Lömke endlich mal in Ruhe ausschlafen. Sturm „Ylenia“ fegte über Norddeutschland, in NRW blieben alle Schulen geschlossen. So auch in Münster, wo der junge Schwimmer seit Neustem das Geschwister-Scholl-Gymnasium besucht.

„Der Morgen war sehr entspannt“, sagt Lömke am Donnerstagmittag, „auch das Frühtraining ist wegen des Sturms ausgefallen. Es tut echt ganz gut, sich auch mal erholen zu können.“ Elf Einheiten hält eine normale Trainingswoche für das 16-jährige Top-Talent der Startgemeinschaft Schwimmen Münster (SGS) bereit. Acht Mal geht’s ins Wasser, drei Mal in den Kraftraum in der Halle Berg Fidel. Ein freier Tag ist da Gold wert.

Optimale Trainingsbedingungen im Sportinternat

Doch nicht nur „Ylenia“ sorgt am Donnerstag für gute Laune bei Lömke, auch sonst ist sein Leben in den letzten Wochen um einiges stressfreier geworden. Für 14 Tage hospitierte der aus Albersloh stammende Schwimmer im Sportinternat in Münster, seit vergangenem Montag wohnt er nun auch offiziell im Komplex an der Salzmannstraße. Nur ein guter Kilometer ist es von dort zum Freibad Coburg, in dem die SGS im Sommer trainiert. Optimale Bedingungen.

„Das ist perfekt“, sagt Lömke, „ich habe viel weniger Fahrtzeit, das macht schon was aus.“ Im Internat hat er sein eigenes Zimmer, gegessen wird in Gemeinschaftsräumen zusammen mit anderen Sportlern. Volleyballerinnen, Fußballer, Ruderer und Boxer wohnen nun mit ihm zusammen – „und eine Leichtathletin“, fügt er nach kurzem Überlegen an. Kontakt habe er schon geschlossen, „alle sind sehr nett.“

Klar, meint Lömke, generell sei das natürlich schon eine Umstellung – aber eben auch alles nur Gewöhnungssache. „Das ist schon ganz gut, so werde ich auch etwas selbstständiger. Meine Familie sehe ich ja immer am Wochenende, mittlerweile geht das eigentlich. Ich wurde hier gut aufgenommen und habe durch die SGS ja auch mehr oder weniger mein altes Umfeld“, sagt er.

Wechsel hat jetzt perfekt gepasst

Und die Vorteile des Sportinternats überwiegen eben einfach. Rund um die Uhr kümmern sich Betreuer um die Sportler. Braucht Lömke mal einen Physio- oder Arzttermin, dann gehe das jetzt alles sehr viel schneller, erzählt er. „Das ist halt was anderes, als bei den Eltern zu Hause“, sagt Lömke, „die müssen ja auch selber arbeiten. Die Förderung ist hier einfach besser“.

Elf Einheiten hält eine normale Traingswoche für Schwimmer Falk Lömke bereit. Zeit zum Verschnaufen bleibt nur selten. Foto: SGS

Nicht nur der Umzug ins Internat erleichtert dem jungen Schwimmer ab sofort seinen Alltag, auch der Wechsel zum Geschwister-Scholl-Gymnasium verkürzt die Zeit im Auto. „Ich kann eine halbe Stunde länger schlafen, das ist top für die Erholung“, sagt Lömke, der bisher die zehnte Klasse des Gymnasiums Wolbeck besuchte. Zwar sei die Zehnte schon Oberstufe, aber eben nur Einführungsphase. Die Noten zählen noch nicht für das Abitur. „Daher hat ein Wechsel zum Halbjahr jetzt perfekt gepasst“, erklärt Lömke, „und ich fühle mich auch schon recht wohl – alle sind nett und mit den Lehrern passt auch alles.“

Beste Voraussetzungen für Abitur- und EM-Vorbereitung

So also geht er sie nun an, die kommenden zweieinhalb Jahre bis zum Abitur. Schule und Schwimmen in Einklang bringen, das war und ist die Herausforderung. Irgendwann aber wird Lömke, der sich auch schon größere Schwimmstandorte in Essen und Potsdam anguckte, dann nicht mehr um einen Wechsel herumkommen. „Es war mir erst mal noch wichtig hierzubleiben“, sagt er, „aber wenn ich dann nach dem Abitur schwimmerisch weitermachen will, dann muss ich hier weg“ – da sieht er ganz klar. In Münster gibt es zum Beispiel kein Schwimmbad mit 50-Meter-Bahn, zusammen mit Trainer Markus Erth trainiert Lömke daher samstags immer in Dortmund. Eher suboptimal, wenn man ohnehin schon wenig Zeit hat. „Das ist eigentlich das Einzige, was fehlt. Ansonsten wäre Münster perfekt. Vor allem die Zusammenarbeit mit Markus ist super“, findet Lömke.

Für die nächsten Jahre aber kann er diese noch genießen. Mit seinem Doppelwechsel hat Lömke die besten Voraussetzungen geschaffen, um sich auf das Abitur vorzubereiten – und auf die Qualifikation zur Jugend-Europameisterschaft im Sommer in Rumänien.