Siegesserie des Münster-Achters hält auch in Berlin

Münster

Der Münster-Achter scheint auch in dieser Saison das Maß aller Dinge zu sein. Wie schon am ersten Renntag gewannen die Westfalen auch den zweiten, waren in Berlin nicht zu schlagen. Und das trotz personellen Problemen, die der kurzfristige Ausfall von Mika Kohout noch verschärfte.

-hen-