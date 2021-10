SK 32 stellt 130 Bretter für 260 Teilnehmer

Die Münsterland Open des SK Münster 32 sind in vollem Gange. 130 Schachbretter hat der Verein in der Hiltruper Stadthalle aufgestellt. Die sind nötig für 260 Teilnehmer – keine Frage, die Branche giert nach einem Großturnier wie diesem.

Volles Haus in Hiltrup

Das Turniermaterial ist ausgereizt. 130 Schachbretter hat der SK Münster 32 für seine 38. Münsterland Open in der Stadthalle Hiltrup auf den Tischen für die 260 Aktiven bereit gestellt. Rekordbeteiligung. „Nach über einem Jahr Pause lechzen sie alle nach einem Turnier mit Wettkampfcharakter“, sagt der langjährige Vorsitzende Thomas Schlagheck. Die Nachfrage war enorm. In Zeiten der Pandemie und der 2G-Regel musste der Organisationsstab sogar einen weder geimpften noch genesenen Teilnehmer aus Frankfurt nach Hause schicken. „Da gibt es keine Ausnahme“, macht Schlagheck klar. Bis Freitag wird an den Brettern gespielt, dann fallen die letzten Entscheidungen.