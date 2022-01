SK Münster 32 stellt Konkurrenz in den Schatten

Darauf darf der SK Münster 32 durchaus ein bisschen stolz sein. Stand 1. Januar dieses Jahres ist er der Mitglieder stärkste Schachverein in Nordrhein-Westfalen. Das schafft er vor allem dank hervorragender Nachwuchsarbeit. Auch die Quote im weiblichen Bereich ist erwähnenswert.

Viele Sportarten kämpfen in der andauernden Pandemie um die Aufrechterhaltung des Trainings- und Wettkampfbetriebes. Die Schachspieler haben es da ein wenig einfacher. Ihnen bleibt der Rückzug ins Netz.

Viele Sportarten kämpfen in der andauernden Pandemie um die Aufrechterhaltung des Trainings- und Wettkampfbetriebes. Die Schachspieler haben es da ein wenig einfacher. Ihnen bleibt der Rückzug ins Netz. „Dort haben wir uns auch aktuell mal wieder verkrochen“, sagt Thomas Schlagheck, Vorsitzender des SK Münster 32. Der 90 Jahre alte Verein zählte zum 1. Januar 192 Mitglieder – kein anderer Club in Nordrhein-Westfalen hat mehr.

Nummer eins in NRW, das muss Sie schon ein bisschen stolz machen. Aber wann knackt der SK 32 die 200?

Schlagheck: Wir kratzen ja immer an dieser Marke und waren auch schon drüber. 192 ist eine ganz aktuelle Zahl. Wir haben die Bestandsliste bereinigt und die Karteileichen rausgezogen.

Schachspielen kann man in jedem Alter ...

Schlagheck: Ja, natürlich. Bei uns spielen auch Vier- und Fünfjährige. Und eine Kita-Gruppe hatten wir auch schon.

Wo ist die Grenze nach oben?

Schlagheck: Es gibt keine, auch nicht für Anfänger. Wer beispielsweise mit 70 loslegen möchte, gern. Er ist bei uns willkommen, sofern er Lust und ein bisschen Leidenschaft mitbringt.

Thomas Schlagheck (links) freut sich über konstante Mitgliederzahlen beim SK 32. Dort haben auch 60 Jugendliche Spaß am königlichen Spiel. Foto: cro

Stoßen sie mit fast 200 Mitgliedern nicht an ihre Kapazitätsgrenzen?

Schlagheck: Mehr geht immer. Aber angesichts dieser Zahl und bei 20 Mannschaften, die am Spielbetrieb teilnehmen, sind wir schon sehr nahe an der Vollauslastung. Es gibt unendlich viel zu organisieren. Und das geschieht ja alles ehrenamtlich.

Wie groß ist der Anteil der Jugendlichen im Club?

Schlagheck: Wir haben etwa 60 Nachwuchsspieler, die regelmäßig am Trainingsbetrieb teilnehmen, das ist wirklich sehr viel. Allerdings machen wir auch sehr viel. Damit meine ich nicht nur die verschiedenen Übungstage. Wir haben auch außersportliche Angebote. nutzen Freizeiteinrichtungen oder gehen gemeinsam ins Kino.

Erfolgreich ist der Nachwuchs als Starter in der Jugend-Bundesliga und Teilnehmer an Deutschen Meisterschaften auch ...

Schlagheck: Wir brauchen die Kinder und die jungen Leute. Ohne sie sterben wir irgendwann aus. Das beobachten wir gerade auch im Umland.

Frauen und Mädchen finden kaum Zugang zum Spiel mit König, Dame und Bauern. In NRW sind derzeit nur sieben Prozent aller organisierten Schachspieler weiblich ...

Schlagheck: Wir steuern gerade gegen. Während der Pandemie haben sich eine ganze Reihe Mädchen zum Online-Training angemeldet. Und einige sind auch geblieben. Mit einem Anteil von mehr als zehn Prozent weiblicher Mitglieder liegen wir über dem Landes- und Bundesdurchschnitt.

Das klingt so, als sei der Schachsport eine Trutzburg in der Pandemie ...

Schlagheck: Im Netz ist für uns weiterhin vieles möglich, aber da fehlen die sozialen Kontakte. Auch wir möchten zurück in die Normalität. In Präsenz müssen wir mit Maske spielen, das macht niemand gern. Und in einigen Ligen ist der Spielbetrieb ja auch schon wieder unterbrochen.