Später Knockout in Überzahl für Borussia Münster

Borussia Münster kommt nicht so recht aus der Grauzone der Landesliga heraus. Am Sonntag kassierte die Mannschaft von Trainer Yannick Bauer eine 2:3-Niederlage beim TuS Haltern II. Trotz Überzahl gab es den Knockout in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

„Grausam“ – dieses Wort ging Yannick Bauer nach dem 2:3 (0:0) am Sonntag bei der Reserve des TuS Haltern über die Lippen. „Schwächer habe ich uns in der ersten Halbzeit nie gesehen“, nahm der Coach von Landesligist Borussia Münster kein Blatt vor den Mund. Einziger Trost: Auch die Platzherren machten es nicht besser. Bezeichnend für beide Seiten in den ersten 45 Minuten war, dass sich keines der Teams eine Torchance erspielte. „Das war keine Werbung für unseren Sport“, so Bauer. Besser wurde es auch nach der Pause nicht, obwohl die Borussia nach 57 Minuten durch Hannes John überraschend in Führung ging. Das 2:0 kurz darauf blieb den Gästen verwehrt, weil der Unparteiische vor dem Treffer von Ansumana Nyassi ein Handspiel gesehen hatte.

Ein Ruhekissen war das 1:0 nicht, im Gegenteil, Münster wirkte fortan eher verunsichert. Kassierte nach einem Ballverlust beim Kontern den Ausgleich durch Stanislav Ziegler (62.). Yusuf Keskin nutzte nach 71 Minuten einen Fehler im Aufbau bei der Borussia zum 2:1. Jetzt war etwas Feuer drin, Wilko Hannes Schmidt antwortete mit dem 2:2 (72.), ehe wieder Ziegler in der Nachspielzeit zum 3:2 traf (90.+2). In Unterzahl, Keskin hatte nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot gesehen.

Borussia: Oluts – Schmidt, Niesing, Brakel, Landas – Betet, Menke, John (66. Büchner/85. Ta), Nyassi – Alves Duarte, Töller (77. Salkovic)