Spätes „Plus“ stoppt den Silvesterlauf in Münster

Am Montag sah es nach grünem Licht aus, 24 Stunden später erfolgte dann die Absage. Die 32. Auflage des „Active Laufshop Silvesterlaufes“ der LSF Münster wird nicht ausgetragen. Am Ende der Auflagenkette wurde dem Ausrichter 2G+ auferlegt, die Athleten hätte nicht nur genesen oder geimpft sein müssen, sondern sie hätten zudem noch einen maximal 24 Stunden alten Schnelltest oder einen PCR-Test, der höchstens 48 Stunden alt ist, vorweisen müssen.

„Uns geht es da jetzt wie anderen Vereinen auch“, umriss LSF-Präsident Stephan Kerkering die Grenzen der Belastbarkeit für die Ausrichtung einer solchen Veranstaltung. Und, so betont Kerkering weiter: „Wir stehen da am Ende auch in der moralischen Pflicht und müssen die Vorgaben des RKI berücksichtigen.“

Einen Tag zuvor sah es noch nach einer Austragung aus. „Wir haben grünes Licht vom Ordnungsamt, vom Sportamt und von der Stadt Münster erhalten“, sagte Kerkering da noch. „Der Silvesterlauf gilt als überregionale Großveranstaltung unter 2G-Regeln.“ Dann kam das Plus-Zeichen dazu, praktisch über Nacht die nächste Verschärfung der Auflagen. Die Laufsportfreunde, die schon einen langen Atem in den letzten Wochen und Monaten gezeigt hatten, gaben an dieser Stelle auf.

950 Voranmeldungen

Dabei war schon eine abgespeckte Version geplant gewesen. Nur zwei Läufe über 5000 Meter sowie einer über 10000 Meter sollten noch stattfinden, in den Startzeiten so auseinandergezogen, dass sich die Teilnehmerfelder nicht begegnen. Die kürzere Strecke wäre um 12.15 Uhr, die zehn Kilometer um 15.15 Uhr gestartet. In beiden Wettbewerben hätten bis zu 680 Aktive antreten dürfen, bereits 950 Voranmeldungen lagen vor, der Funlauf über 3000 Meter ohne Zeitnahme und das Walking waren bereits abgesagt worden. Der Start- und Zielbereich am Hauptplatz der Anlage Sentruper Höhe wäre nur Sportlern und Helfern zugänglich gewesen, die Halle als Meldestelle, Cafeteria und Treffpunkt wären so oder so geschlossen gewesen.

Die LSF hätten für jeden Lauf an die 70 Helfer an der Strecke gehabt, damit alle Vorgaben erfüllt worden wären. Tatsächlich wäre der Silvesterlauf damit eine reine Laufveranstaltung zum Jahresabschluss gewesen, getreu dem Motto „Besser als nichts“. Und, so Kerkering mit Blick auf das Finanzielle: „Nein, das lohnt sich für den Verein nicht. Es lohnt sich aber der ideelle Wert.“ Das war am Montag, am Dienstag musste der Club den Wettkampf streichen.

25. Straßenlauf am 19. März

Nächster Anlauf für eine Veranstaltung dürfte nun voraussichtlich im Frühjahr der Straßenlauf an gleicher Stelle sein. Am 19. März steht die 25. Auflage an, der dann auch die NRW-Straßenmeisterschaft über zehn Kilometer beinhaltet.