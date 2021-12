Spitzenreiter Albachten gewinnt in Überzahl auch in Tecklenburg

Für Concordia Albachten lief auch das letzte Spiel vor der Winterpause nach Wunsch. Beim jüngst erstarkten TuS Graf Kobbo Tecklenburg gewann der Spitzenreiter in Überzahl mit 2:1. Nur in der Endphase mussten die Münsteraner ziemlich zittern.

Thorben Hövelmann bewahrte in den letzten Minuten die Nerven und parierte in der Not.

Die Schlussphase war nichts für schwache Nerven. Trotz Überzahl bangte Concordia Albachten noch um den Sieg beim TuS Graf Kobbo Tecklenburg. „Ich hatte Puls 190“, räumte Trainer Sebastian Hänsel ein. Doch der Spitzenreiter setzte seinen unglaublichen Lauf fort und gewann auch diese Partie. „Auch wenn es nicht verdient gewesen wäre, hätten wir am Ende den Ausgleich kassieren können“, so der Coach nach dem 2:1 (1:1), mit dem sich die Münsteraner in die Winterpause verabschieden.

Sie waren gut eingestellt in die Partie gestartet, pressten früh und gingen nach einer halben Stunde durch Thomas Kroker in Führung. Ihm hatte Nemanja Kovacevic die Kugel optimal in den Lauf serviert. Direkt nach dem 1:0 für den Favoriten schlugen die Hausherren aber zurück. Sie nutzten einen Aufbaufehler der Albachtener – ein TuS-Akteur traf aus 18 Metern, sein Schuss war noch abgefälscht (33.). Kurz vor der Pause handelte sich noch ein Tecklenburger die Rote Karte für eine Tätlichkeit an Armani Medford ein (43.).

Zymner erzielt Goldenes Tor

In Überzahl blieben die Concorden geduldig, brachten den Gegner ins Laufen und machten das Tor zum 2:1. Eine gute Flanke von Rouven Kiewit brachte der eingewechselte Lars Zymner im zweiten Anlauf im Kasten unter (62.). „Danach kam viel Hektik auf, der TuS hatte einige Standards. Wir hatten es nicht mehr unter Kontrolle“, sagte Hänsel, der sich im Zweifel aber auf Keeper Thorben Hövelmann verlassen konnte. Viele Unterbrechungen und eine hohe Intensität brachten eine lange Nachspielzeit. Am Ende aber jubelte einmal mehr der klare Tabellenführer.