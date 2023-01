Werbung und Namensrechte: Vereine dürfen entscheiden – unter Auflagen

Münsterische Vereine dürfen in Zukunft selbst Werbeflächen in ihren Spielstätten vermarkten. Das beschloss der Sportausschuss der Stadt in einer Sitzung am Mittwoch. Auch Namensrechte für Teilbereiche der Stadien dürfen die Clubs künftig selbst vergeben. Grund hierfür sind neu geschlossene Überlassungsverträge. Von der Änderung betroffen sind 25 Vereine auf städtischen Boden.

