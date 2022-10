Sroub löst in Gelmer Kücükosman ab

2013 war Simo Sroub als Trainer von Concorida Albachten aktiv, 2016 stand er in Gelmer an der Linie, wo er am Sonntag erneut die Fäden zieht.. Foto: W.Hiegemann

Am Samstag erwartet Fußball-Bezirksligist GW Gelmer Spitzenreiter SV Ibbenbüren im Heidestadion. Ein schwerer Brocken für den kriselnden Tabellenvorletzten, aber gleichzeitig eine reizvolle Herausforderung für den neuen Trainer: Simo Sroub, zuletzt als Sportlicher Leiter der Grünweißen aktiv, löst Emre Kücükosman ab, der sich somit mit dem 3:3 gegen den TV Borghorst am neunten Spieltag aus dem Amt verabschiedet. Am vergangenen Wochenende musste er die Punkte kampflos Gegner Teuto Riesenbeck überlassen, weil er kein wettbewerbsfähiges Team zusammenbrachte. Bereits drei Wochen zuvor hatte Co-rainer Vito Taurino in Gelmer das Handtuch genommen. Jetzt übernimmt also Sroub das Steuer, seine Nachfolge als Sportlicher Leiter tritt Vorstandsmitglied Alexander Vukotic an. Sroub selber hat in Münster zahlreiche Stationen als Spieler und Trainer hinter sich, ihn verbindet aber eine lange Geschichte mit Gelmer, wo er bereits 2016 die erste Mannschaft trainierte.