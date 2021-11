Stadtis: Entscheidung verschoben

Es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass Geschäftsführer Stefan Grädler und die komplette Entscheiderriege beim 1. FC Gievenbeck ausgerechnet in diesen Tagen komplett unter Strom stehen, wo doch die Vereinsanlage am Gievenbecker Weg derzeit nur mit Notstrom versorgt werden kann. Nicht nur der Brand in der Halle hält Grädler derzeit auf Hochspannung – einmal mehr sind es auch die aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona und ihre Auswirkung auf die (noch) bevorstehende Hallen-Stadtmeisterschaften, die den 1. FC Gievenbeck umtreiben. Eine erneute Absage des Turniers, die allen Verantwortlichen nach dem Totalausfall im Vorjahr „alles andere als leicht“ fiele (O-Ton Grädler), gibt es noch nicht – auszuschließen ist sie aber längst nicht mehr. „Wir bitten um Verständnis, dass wir zum heutigen Zeitpunkt noch keine Aussage über die Austragung der Stadtis treffen können“, so Grädler, „aber die momentane Situation ist für alle Verantwortlichen nicht einfach.“

Viele Turniere bereits abgesagt

Viele Hallenturniere in der Nachbarschaft haben bereits die Reißleine gezogen, in Gievenbeck wird noch gehofft – und bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Am Montagabend hatte man sich in Gievenbeck in einem der Räume, die schon wieder Strom haben, zusammengesetzt, und die Lage erörtert. Die aufwendige Vorarbeit von Turnier-Chef Christian Wielers, der schon im Vorjahr fast für jede Krisenlage Hygienekonzepte erarbeitet hatte, hält die Hoffnung am Leben – am Ende wird jedoch wieder das Virus entscheiden, wahrscheinlich mit der entsprechenden Verordnung der Politik. Doch so lange bleibt der FCG gerüstet. Offiziell und damit zum zweiten Mal und auf einen unbestimmten Termin verschoben ist bislang nur der Start des Ticketverkaufs, der eigentlich für den 1. Dezember geplant war.

Brandursache noch nicht gefunden

Gleichzeitig wird fieberhaft an der Ursache des Schwelbrandes im Bereich der Stromversorgung am Dienstagabend der vergangenen Woche gearbeitet. Solange bei dieser Grundlagenforschung nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen, kann der Hebel nicht wieder umgelegt werden. Der Notstrom reicht unter anderem für die Geschäftsstelle, nicht aber für Flutlicht oder Kiosk. Ein Trainingsbetrieb ist damit weiterhin in Gievenbeck nicht möglich, das Spiel der Westfalenliga-Truppe am Sonntag allerdings – wenn auch eventuell ohne Bratwurst und gekühlte Getränke – zumindest nicht gefährdet.

Anstoß schon um 14 Uhr

Nachdem der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen die Anstoßzeit für die letzten Spiele vor der Winterpause jetzt um eine halbe Stunde auf 14 Uhr vorverlegt hat, dürfte auch das Licht ausreichen.

Die gute Nachricht aus Gievenbeck: Die Nachbarvereine setzten eine beeindruckende Welle der Hilfsbereitschaft in Gang. „BSV Roxel, BW Aasee und Sprakel – alle haben uns Zeiten angeboten“, freute sich Grädler über die schnelle und unkomplizierte Unterstützung. Vor allem Ortsnachbar Münster 05 hat am Arnheimweg auf Einheiten zugunsten des großen Nachbarn verzichtet. Hier trainiert der Ur-Gievenbecker Roland Böckmann die A-Liga-Mannschaft: „Und er hat das für uns organisiert.“

Für die weitere Organisation zeichnen jetzt also auch die Elektriker, vor allem aber wieder einmal Inzidenzzahlen und Hospitalisierungsquoten verantwortlich.