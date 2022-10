Starker TuS Hiltrup läuft in Rödinghausen in ärgerlichen Konter

Am Ende war es die vierte Niederlage in Serie für Fußball-Westfalenligist TuS Hiltrup – da half es nur bedingt, dass Trainer Marcel Stöppel nach dem 2:3 beim SV Rödinghausen II Trost und Lob für sein Team verteilte.

Was bleibt, ist eine 2:3 (1:2)-Niederlage beim SV Rödinghausen II und die vierte Niederlage in Folge für den TuS Hiltrup. Was darüber vermutlich und bedauerlicherweise in Vergessenheit geraten wird, sind ein perfektes Blitztor nach nur 20 Sekunden und eine bärenstarke zweite Halbzeit der Hiltruper, denen Trainer Marcel Stöppel eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche bescheinigte. „Aber leider gab’s statt der drei Punkte dann doch wieder keinen.“

Dabei startete der TuS perfekt ins Spiel: Vom Anstoß weg schickte Yakup Kilinc das Leder auf die Reise, Patrick Gockel verlängerte, und Luca de Angelis vollende zur Führung nach 20 Sekunden. „Alles wie abgesprochen“, freute sich Stöppel.

Sammerl verletzt raus

Das Spiel kippte dann mit der Bänderverletzung von Innenverteidiger Julian Sammerl nach 38 Minuten. „Damit verliert unsere Kette ihre Stabilität“, so Stöppel, der mit ansehen musste, wie die Gastgeber und namentlich Tolga Dogan noch vor dem Wechsel (43. und 45.+2) die Partie drehte. „Dann starten wir perfekt in die zweite Halbzeit“, so Stöppel. De Angelis schnürte den Doppelpack (50.), und der TuS vergab Großchancen in Serie – fing sich stattdessen den entscheidenden Konter durch Mattis Rohlfing (75.) und verließ den Platz trotz guter Leistung als Verlierer.

TuS: Böcker – Krieger, Kilinc, Sammerl (38. Schwick), Finkelmann – Gockel, Köster – Mladenovic, Pannucci (46. Schubert), Cömcü – de Angelis