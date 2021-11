Starkes Comeback der münsterischen Judoka

Der letzte offizielle Einsatz der Judo-Mannschaft der TG Münster ist schon lange her, aber unvergessen. In der Saison 2019 stiegen die TG-Judoka in die Oberliga auf – und mussten zwei lange Jahre auf ihren ersten Einsatz in der neuen Liga warten. Corona bremste die erfolgreichen Kämpfer aus – am Halloween-Nachmittag durften sie dann aber nachdrücklich unter Beweis stellen, dass die Qualität der Kämpfer nicht unter der Wettkampfpause gelitten hat. Zwar stand statt einer regulären Saison „nur“ ein Ersatz-Kampftag im Turniermodus beim PSV Bochum an, doch auch hier stand die TG Münster bis zum finalen Gefecht auf der Matte. Erst im Kampf um Platz eins gegen die SSF Bonn endete der Siegeszug der Münsteraner, die zuvor in ihrem Pool die Teams vom TV Delbrück (3:2) und JC Bottrop (4:1) bezwungen hatten. Im Halbfinale wurde dann Gastgeber Bochum mit 3:2 aus dem Weg geräumt – das 0:5 gegen starke Bonner konnte der gelungenen Rückkehr ins Wettkampfgeschehen keinen Abbruch mehr tun.

TSC-Nachwuchs überzeugt bei den Westfalenmeisterschaften

Auch vor der Zukunft dürfte den Judokas aus Münster nicht bange sein: Schon am Tag vor den „Großen“ zeigte der Nachwuchs bei den U-13-Westfalenmeisterschaften seine Fähigkeiten. Und hier sorgte vor allem der Nachwuchs des TSC Münster-Gievenbeck mit drei Titeln für die Höhepunkte. Den ersten Platz gewannen Lazare Kiladze (-46 kg), Lev Unterberg (-55 kg) sowie bei den Mädchen Nourelhoud Bellabes (- 33 kg). Über Bronzemedaillen freuten sich Nicolas Cramer (-43 kg) und Lukas Hölzen (-50 kg), Alexander Gerhardt (-37 kg) wurde Fünfter. Maxim Gliyun (-43 kg) als Siebter und Artem Lapteva (- 55 kg/ohne Platzierung) rundeten das Ergebnis ab.

Doch auch der TG-Nachwuchs sammelte fleißig Edelmetall: Lotta Grage (-52 kg), Lotta Grüß (-33 kg) und David Kvirikashvil (-40 kg) sicherten sich zweite Plätze, Rang drei ging an Ben-Lienus Mester (-28 kg), Abdelaziz Alkhalaf und Finn Knickelmann (beide -34 kg) sowie Glenn Hartmann (-46 kg). Jonte Horstmann belegte den siebten Platz.