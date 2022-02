Anna Steckel ist die Neue bei BW Aasee: „Das wird eine spannende Geschichte!“

Münster

Eine schwierige Hinrunde liegt hinter BW Aasee, zum Start in die Rückrunde steht der Bezirksligist nur auf Platz 15. Für die Rückrunde gesellt sich Anna Steckel in das Trainerteam von Chefcoach André Kuhlmann. Im Interview spricht die ehemalige Bundesligaspielerin über ihre neue Aufgabe am Aasee.

Von Camillo von Ketteler