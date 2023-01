Stehaufmännchen: Frost rast von der Verletzung direkt zur Medaille

Im November noch bremste ihn eine weitere Verletzung aus, sein Start bei den World University Games in Lake Placid war in Gefahr. Doch Alpin-Ass Roman Frost aus Münster wurde rechtzeitig fit – und fand anscheinend schnell in den Rennmodus ...

Vom Glück verfolgt war Roman Frost in den vergangenen Jahren nicht. Seine lange Liste an Verletzungen und Blessuren reicht bis in den Dezember 2017 zurück, immer und immer wieder wurde der in Münster geborene Skirennfahrer ausgebremst – und immer und immer wieder erwies sich der 23-Jährige als Stehaufmännchen mit Comeback-Qualitäten. So wie er gerade in Lake Placid bei den World University Games, den Winterspielen für Studenten, eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Schon beim Riesenslalom auf der Olympia-Strecke hatte Frost ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit der Startnummer 22 war er ins Rennen gegangen, hatte im ersten Lauf die zwölfbeste Zeit in den Schnee gesetzt. Und von dieser Position aus griff der in Berchtesgaden beheimatete Westfale an, machte mit seiner beherzten Fahrt trotz zweier kleinerer Wackler auf der schlagigen Piste Rang für Rang gut. Lange blieb Frost an der Spitze, er wurde beim Sieg des tschechischen Weltcup-Fahrers Jan Zabystran starker Fünfter. Obwohl ein neues Kapitel in seiner Krankenakte eine optimale Vorbereitung nicht zugelassen hatte.

Sturz im November

Im November war Frost, der sein letztes großes Rennen im März 2020 bei der Jugend-WM in Narvik bestritten hatte und anschließend mit Patellasehnen-Problemen sowie einem Muskelbündelriss gefühlt ewig pausieren musste, im Slalom-Training gestürzt. Eine multiple Fraktur des Daumens und eine Operation waren die Konsequenz. „Leider musste ich fünf Wochen pausieren, aber der olympische Spirit und alles um einen herum, trägt mich zu guten Leistungen“, erklärte er nach seinem starken Comeback im Riesentorlauf.

Da wusste er noch nicht, dass es für ihn noch besser laufen sollte. Frost, der an der Fernuni IU Internationale HS BWL studiert, jubelte am Donnerstag mit Maximilian Haußmann, Leonie Flötgen und Fabiana Dorigo über Bronze im Mixed-Parallelslalom – was für eine Genugtuung nach all den Rückschlägen der vergangenen Jahre.

So kann Frost am Samstag ganz befreit in den abschließenden Slalom gehen, auch wenn seine wohl hohe Startnummer nicht unbedingt optimal ist. Dass der 23-Jährige aber wieder im Rennmodus ist, zeigen die Ergebnisse in Lake Placid.