Studiendekan Neuber: „Corona hat uns vor Herausforderungen gestellt“

Turnen – ein „Rausschmeißer-Modul“? An der Uni Münster formiert sich seit geraumer Zeit ein Widerstand gegen Bewertungen in den diversen Prüfungen. Studiendekan Prof. Dr. Nils Neuber bezieht in einem Interview Stellung.

Was leicht klingt für durchtrainierte Hobby- oder auch Leistungssportler, entpuppt sich in der Realität möglicherweise als hohe Hürde für Studentinnen oder Studenten im Fachbereich Sport. Vor allem beim Turnen stoßen viele an ihre Grenzen. Zu viele? Und warum? Gerade in der Corona-Zeit scheinen die Durchfallquoten überproportional hoch gewesen zu sein. Ein beunruhigender Trend, der Studierende gar dazu veranlasst haben soll, das Fach oder die Uni zu wechseln.