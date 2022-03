Taktischer Kniff wird für UBC II im Top-Spiel gegen Soest zum Glücksgriff

Die zweite Mannschaft des UBC Münster hat Spitzenreiter BC Soest fürs Erste gestürzt und selbst den Platz an der Spitze übernommen. Mit dem 75:62 sicherte sich der Gastgeber sogar den direkten Vergleich – auch dank einer taktischen Umstellung. Doch auch der TVO Biggesee ist noch im Rennen.

Der UBC Münster II hat dafür gesorgt, dass an der Spitze der 2. Basketball-Regionalliga keine Langeweile aufkommt. Mit 75:62 (43:31) bezwang das Team von Trainer Christoph Schneider im Top-Duell den BC Soest, den er dank des gewonnenen direkten Vergleichs von der Spitze stieß. Die beiden Kontrahenten haben wie der TVO Biggesee nun 26 Punkte – Spannung ist in den verbleibenden sieben Partien garantiert.

„ »In meinen zehn Jahren als Trainer der zweiten Mannschaft habe ich selten so ein taktisch diszipliniertes Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde gesehen.« “ Christoph Schneider

Nach den 40 Minuten gegen Soest war Schneider glücklich, zufrieden und auch ein bisschen emotional. Schließlich waren die personellen Voraussetzungen durch einige Ausfälle – Leistungsträger wie Andrej König, Leo Padberg, Guido Narendorf und Stephan Kreutzer fehlten – alles andere als optimal, dazu waberte noch die Niederlage in Werne in den Hinterköpfen herum.

Doch Münster lieferte. „Das ist schon ein sensationeller Sieg, sehr besonders. In meinen zehn Jahren als Trainer der zweiten Mannschaft habe ich selten so ein taktisch diszipliniertes Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde gesehen. Dass wir jetzt wieder Tabellenführer sind, ist super. Aber viel wichtiger ist, dass wir nach der desolaten Niederlage gegen Werne vor drei Wochen, nach der einiges zu zerbrechen drohte, in beiden Spielen danach wieder als Team zu uns selbst gefunden haben“, sagte Schneider glücklich.

Tiefe Zonenverteidigung

Grundlage für den Sieg war ein taktischer Kniff, der den Ausschlag pro UBC gab. Um die schnellen Soester in den Griff zu bekommen, entschied sich Schneider für eine ungewöhnliche, sehr tief stehende Zonenverteidigung – nach Studium einiger Videos und einem Austausch mit seinem Werner Trainerkollegen Christoph Henke, der einst selber das Trikot der UBC-Ersten getragen hatte. Und eben diese Raumverteidigung zogen die Hausherren taktisch diszipliniert durch und machten es dem BC damit ungemein schwer, seine Tempovorteile auszuspielen. Die Räume waren defensiv eng, Münster stand kompakt. Die Folge: Soest kam pro Viertel auf maximal 16 Punkte. Wie in den ersten zehn Minuten, in denen der Gastgeber vor gut 60 Zuschauern drei Zähler mehr erzielte.

Goolsby wird zum Top-Scorer

Angetrieben von Spielmacher Alex Goolsby, der in seiner neuen Rolle gefiel und mit 28 Punkten Top-Scorer wurde, steckte der UBC auch seine einzige Schwächephase bis zum 22:26 (14.) weg. Der 17-jährige Paul Viefhues drehte bis zur Halbzeit auf, erzielte in fünf Minuten 13 seiner 21 Zähler. Und auch als Soest um seine Top-Spieler Jordan Rose und Kassin Mbamba noch mal auf 56:61 verkürzte (36.) und auch den direkten Vergleich (Hinspiel 75:85) attackierte, blieb Münster cool. Elf von 14 Freiwürfen fanden den Weg durch die Reuse – die Entscheidung, die im Meisterschaftskampf aber noch lange nicht gefallen ist.

Unterdessen hat die SG Telgte-Wolbeck Baskets beim TVE Dortmund-Barop 69:90 (33:55) verloren. Die von Corona gebeutelte Truppe von Coach Marc Schwanemeier geriet schnell ins Hintertreffen (21:40, 14.) und kam in Halbzeit zwei dann nie mehr als bis auf 15 Punkte heran.