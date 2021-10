Talente der SGS Münster mit großer Breite in der Spitze

21 Titel, dazu 47 weitere Medaillen: Der Nachwuchs der Startgemeinschaft Schwimmen (SGS) Münster hat sich bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften in Wuppertal und Bochum wahrlich von seiner Schokoladenseite präsentiert. „Ich bin richtig begeistert. Das ist wirklich ein sehr starkes Ergebnis, gerade in den jüngeren Jahrgängen. Es ist nun unsere Aufgaben, die vielen Talente weiter zu fördern und mit attraktivem Training vom Standort Münster zu überzeugen“, sagte Trainer Markus Erth.

Vermutlich ein volles Dutzend Athleten wird die SGS bei den nationalen Titelkämpfen in vier Wochen in Berlin auf die Startblöcke bringen. Falk Lömke (Jahrgang 2005) wird dort ein bisschen vorangehen. In NRW setzte er sich am Wochenende fünfmal die Krone auf. Damit schaffte er auch die Aufnahme in den Bundeskader, die ihm schon für das kommende Jahr einen ersten internationalen Einsatz bescheren könnte. „Für Falk waren die NRW-Meisterschaften eine Durchgangsstation. Er will auch in Berlin Medaillen gewinnen“, so Erth.

Jeweils drei Titel errangen bei den Landesmeisterschaften Janne Bodemer (2003), Kevin Kock (2007) und Jakob Wiens (2009). Über zwei erste Plätze freuten sich Valentin Schnermann (2004) und Patricia Rutz (2008), die Erth „nach einem kleinen Leistungstal wieder auf dem Weg zu alter Stärke“ sieht. Eine Goldmedaille erschwammen Mira-Lynn Kulik (2009), Ronja Gerling (2009) und Maximilian Kassenbrock (2006). Marlene Lampen – ebenfalls aus dem starken Jahrgang 2009 – schaffte den Sprung in den Landeskader. Die sehr vielseitige Nachwuchsschwimmerin errang zwar keinen Titel, glänzte aber mit einer ganzen Serie von Spitzenplatzierungen. Erth ist überzeugt, dass die SGS bei den „Deutschen“ in Berlin weiter auf sich aufmerksam machen wird.