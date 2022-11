„Tanz mit Franz“ – Ingrid Klimke gewinnt Weltcup-Kür

Was war das für eine starke Vorstellung, die Ingrid Klimke und Franziskus da beim German Masters in Stuttgart gezeigt haben. Das Dressur-Duo aus Münster gewann die Weltcup-Kür in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle und begeisterte mit der persönlichen Bestleistung die 8500 Zuschauer.

Ingrid Klimke strahlte, klopfte ihrem Franziskus immer wieder lobend auf den Hals und deutete beim Ausreiten aus dem Viereck wiederholt auf den Holkenbrink-Hengst, der sich den tosenden Applaus der 8500 Zuschauer in der vollbesetzten Hanns-Martin-Schleyer-Halle vollauf verdient hatte. 83,440 Prozent – das bedeutete nicht nur einen persönlichen Bestwert für das Duo aus Münster, sondern gleichzeitig auch den Sieg in der Weltcup-Kür. „Das war unglaublich. Es hat so viel Spaß gemacht, ich habe es wirklich von Anfang bis Ende genossen“, sagte Klimke.

Unbeeindruckt zeigte sich Franziskus in der stimmungsmäßig aufgeladenen Atmosphäre, zeigte keinerlei Anzeichen von Nervosität oder Unruhe. Nicht einfach und selbstverständlich bei dieser Stimmung in der Schleyerhalle, die Klimke als „gigantisch“ bezeichnete. „Das habe ich so noch nicht erlebt. Aber das Tollste war, dass Franz total bei mir war. Und mit der Klingel und dem ersten Musikton hat er richtig losgelegt. Da habe ich gemerkt: ,Jetzt läuft es.’“

Klimke: „Damit nicht gerechnet“

Und wie es lief für die Reitmeisterin vom RV St. Georg Münster, die zuletzt schon die Weltcup-Etappe im polnischen Zakrzow gewonnen hatte. In Stuttgart legte sie mit Franziskus noch einmal zu, zeigte zur Musik von Alvaro Soler und Enrique Iglesias einen „Tanz mit Franz“ vom Feinsten. Ob Trab- und Galopp-Verstärkungen oder Piaffe-Pirouetten, nahezu alles glückte der 54-Jährigen, die sich mit ihrem Erfolg selbst überraschte. „Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich wäre schon zufrieden gewesen, wenn ich Zweite oder Dritte geworden wäre“, sagte Klimke, die den Grand Prix am Freitag noch hinter Isabel Werth und Quantaz abgeschlossen hatte. Doch diesmal drehte die Münsteranerin den Spieß um, verwies die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten auf Rang zwei (82,030 Prozent).

In der Weltcup-Gesamtwertung liegt Klimke nun hinter Benjamin Werndl auf Platz zwei, will im Dezember in London weitere Punkte sammeln. „Wenn es mal so gut läuft, muss man das ausnutzen“, sagte Klimke.

Nieberg mit zwölf Strafpunkten

Für Springreiter Gerrit Nieberg (RV St. Hubertus Wolbeck) war dagegen die Weltcup-Prüfung kein sonderlich großes Vergnügen. Der 29-Jährige kassierte mit Ben zwölf Strafpunkte und verpasste als 30. das Stechen, das Richard Vogel mit United Touch für sich entschied. Top-Platzierungen gab es beim German Masters für Nieberg dennoch. So wurde er mit Amigo einmal Zweiter und einmal Fünfter, mit Blues d’Aveline belegte er die Ränge drei und fünf.

Gute Ergebnisse gab es auch für Philipp Schulze Topphoff (RV Roxel) bei seinem Comeback auf internationaler Bühne. Mit Carla – mit der Stute war er in Stockholm im Sommer gestürzt und musste in der Folge mit einer schweren Beinverletzung vier Monate pausieren – kam er auf die Ränge fünf und sechs. Zum Abschluss belegte Schulze Topphoff, der für das Weltcup-Springen keinen Startplatz erhalten hatte, mit Concordess Platz 14.