TC Union blickt mit erster und zweiter Mannschaft über den Winter hinaus

Die erste und die zweite Mannschaft des TC Union Münster spielen in diesem Winter gemeinsam in der Westfalenliga. Während die einen als Titelverteidigerinnen ins Rennen gehen, müssen sich die anderen nach unten orientieren. Los geht es mit dem direkten Duell.

Es war ein turbulenter Sommer, der hinter dem TC Union Münster liegt. Nach dem Aufstieg 2013 in die 2. Bundesliga Nord mussten die Damen von der Steinfurter Straße nun zurück in die Regionalliga, aus der die zweite Mannschaft jüngst sportlich abstieg. Ein doppelter Rückschritt, den Spielerinnen, Vereinsführung und Trainer Szymon Seifert erst einmal verdauen und verarbeiten mussten. Dieser Prozess ist abgeschlossen, der Blick richtet sich wieder nach vorn – und geht über die an diesem Sonntag beginnende Winter-Saison hinaus.

Der Sommer 2022 ist bereits im Fokus, die Planungen für den Neustart in der dritthöchsten Spielklasse sind vorsichtig angelaufen. Noch ohne konkrete Ergebnisse, der interne Austausch aber nimmt an Fahrt auf. „Wir sitzen zusammen und überlegen, was möglich ist“, sagt die langjährige Zweitliga-Spielerin Tina Kötter, die in die Gedankenspiele involviert ist. Der Tenor lautet: „Wir wollen auf jeden Fall in der Regionalliga bleiben und das Schiff nicht komplett untergehen lassen.“

Typische Union-DNA gefragt

Wie sich der Kader gestaltet, hängt von vielen Faktoren ab. In erster Linie spielt das Budget eine gewichtige Rolle, der finanzielle Rahmen wird schmaler. Berücksichtigt werden müssen die Vorstellungen der Spielerinnen, neben pekuniären Gesichtspunkten kommt es auch auf die individuelle Planung an. Dazu gilt es, die Union-typische Club-DNA zu wahren. Heißt: ein Team aufzustellen, das sich mit dem Verein identifiziert und diesen nach außen positiv vertritt. „Wir müssen sehen, was stimmig und sinnvoll ist sowie für den Verein passt. Nach acht Jahren zweite Liga war der Abstieg keine Schande, auch wenn er sehr bitter und unglücklich war“, sagt Kötter.

In die Hallensaison, die mit dem Unioner Duell Erste gegen Zweite beginnt, geht der TCU mit einem nahezu unveränderten Aufgebot. Zwar werden die ausländischen Kräfte Nastja Kolar, Melanie Klaffner und Mariana Drazic nicht kommen, dafür aber sind die frischgebackene Westfalenmeisterin Paula Rumpf, ihre Finalgegnerin Manon Kruse, Andrea Böckmann oder die Halbfinalistin Leandra Nizetic im Winter weiter dabei.

„ »Wir werden alles versuchen und müssen sehen, wie wir Spieltag für Spieltag aufstellen können.« “ Szymon Seifert

Ob Unions erste eine Chance auf den dann neunten Hallentitel und die Zweite eine auf den Klassenerhalt hat, bleibt abzuwarten. „Wir werden alles versuchen und müssen sehen, wie wir Spieltag für Spieltag aufstellen können“, sagt Trainer Seifert. Und da auch an das dritte TCU-Team (Verbandsliga) gedacht werden muss, wird es wohl ein winterliches Puzzlespiel.