TC Union wehrt sich beim 3:6 gegen BW Berlin tapfer

Münster

Die Überraschung blieb aus gegen den Favoriten, doch auf die Leistung gegen den bislang ungeschlagenen TC 1899 BW Berlin kann der TC Union Münster aufbauen. Nur ein Punkt fehlte dem Tennis-Zweitligisten, um mit einem 3:3 in die Doppel zu gehen. So unterlag der TCU am Ende mit 3:6, kann aber aus dem freitäglichen Auftritt Mut schöpfen für die Sonntagspartie in Versmold.

Von Henner Henning