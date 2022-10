„Teamchemie ist überragend“ – Borussias Torjäger Costa Rocha im Interview

Für Borussia Münster, den Zweiten der Bezirksliga 12, läuft’s rund, und für Marko Costa Rocha ebenfalls. Der 19-Jährige, der zur U 13 von Germania Mauritz an die Grevingstraße wechselte und portugiesische Wurzeln besitzt, hat in seinem ersten Seniorenjahr schon jetzt fünfmal getroffen und einige weitere Treffer vorgelegt. Vor dem Spitzenspiel bei der SV Ibbenbüren sprach der Angreifer über die besonderen Fähigkeiten seines Trainers und seine eigene Entwicklung.

Hätten Sie selbst gedacht, dass Sie so schnell in der Ersten einschlagen?

Costa Rocha: Ich habe ja in der Landesliga als A-Jugendlicher schon ein halbes Jahr reingeschnuppert und Erfahrung gesammelt. Dass es so gut klappt, habe ich aber nicht erwartet. Ich wollte erst mal meinen Platz in der Mannschaft finden.

Wo liegen Ihre Stärken?

Costa Rocha: Ich bin nicht langsam und ganz gut im Eins-gegen-eins. In der Jugend habe ich fast immer im Zentrum gespielt, aber jetzt komme ich über außen, was mir entgegenkommt.

Für Ihre Mannschaft sieht es nach zehn Spieltagen mit 23 Punkten gut aus. Wohin geht die Reise?

Costa Rocha: Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir erst mal in die Liga reinfinden müssen. Aber jetzt würden wir gern oben angreifen, die Top drei sollten es schon sein. Dass jeder Erster werden möchte, ist auch klar. Wir haben eine gute Truppe, wenn es nicht zu viele Verletzungen gibt, ist alles drin. Aber natürlich entscheiden auch noch ein paar andere Kriterien.

Wen erwarten Sie am Ende ganz vorn? Die, die auch jetzt schon da stehen?

Costa Rocha: Im Grunde schon. Ibbenbüren, Münster 08, Burgsteinfurt ... Greven hatte ich auch oben gesehen. Ich kannte aber natürlich nicht alle Mannschaften und wusste daher nicht genau, wer Aufstiegskandidat ist.

Sonntag geht es zum Tabellenführer SVI. Was wird das für ein Spiel?

Costa Rocha: In der Jugend haben wir in der Bezirksliga oft gegen die Ibbenbürener gekickt. Das war immer ein relativ spielstarker Gegner. Die letzten Ergebnisse habe ich auch gesehen. Dass sie Nullacht so klar schlagen, hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Es wird eine ganz schwere Aufgabe.

Ihr Trainer Henry Hupe ist erst 25. Was zeichnet ihn aus, nachdem er im Sommer die Mannschaft übernommen hat?

Costa Rocha: Ganz wichtig ist der gute Draht zu den Spielern. Wir können immer mit ihm reden. Außerdem werden jetzt alle Partien aufgezeichnet und die Leistungen analysiert, das ist ein Schritt nach vorn. Oft werden ein, zwei Leute direkt angesprochen. Henry geht immer auf uns zu.

Nach dem Abstieg aus der Landesliga gab es einen Umbruch. Was zeichnet Borussia derzeit aus?

Costa Rocha: Wir sind vor allem ziemlich jung, der Älteste ist 28. Aber viele sind Anfang 20 oder wie ich noch jünger. Die Teamchemie ist überragend, wir sind alle auf einer Ebene, machen auch privat viel. Dazu hat auch das Trainingslager im Sommer sicher beigetragen.