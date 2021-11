TG Münster: Marco Bez übernimmt kerngesunden Oldtimer

Im kommenden Jahr feiert die Turngemeinde Münster ihren 160. Geburtstag. Ein stattliches Alter – auch für einen Verein. Aber von Alterserscheinungen keine Spur: Münsters ältester Sportclub sieht auch im hohen Alter einer strahlenden Zukunft entgegen – mit einer neuen Führung an der Spitze. Marco Bez ist neuer Vorsitzender der TG und hat wenig Grund zur Klage.

Dr. Thomas Bach hat 1976 in Montreal Olympia-Gold mit dem deutschen Florett-Team erfochten, jetzt ist der Würzburger als IOC-Präsident der einflussreichste Mensch im Weltsport. Claudia Bokel holte sich 2001 den WM-Titel mit dem Degen und ist jetzt aussichtsreiche Kandidatin auf die vakante Führungsstelle im Deutschen Olympischen Sportbund. Marco Bez aus Münster ist Präsident des Westfälischen Fechter-Bundes und seit diesem Wochenende auch Vorsitzender der TG Münster. „Aber ein guter Fechter war ich nie“, sagt der 52-Jährige. Doch offensichtlich scheint eine solide Fechtausbildung eine hieb- und stichfeste Grundlage für herausfordernde Führungsämter zu sein. Bez startet mit viel Zuversicht in sein neues Amt beim ältesten und wohl vielschichtigsten Sportclub der Stadt.

Ist es ein Abenteuer, in Zeiten wie diesen ein so großes Schiff führen zu wollen?

Marco Bez: Nein, warum? Das ist für niemanden überraschend gekommen. Jürgen Siekmann wollte schon 2020 die Ämter übergeben, aber das musste aus Corona-Gründen verschoben werden. Das neue Team hatte also ein Jahr Zeit, sich in Ruhe vorzubereiten.

Die TG Münster ist kein Verein, wie die anderen in Münster. Mit 2800 Mitgliedern in 17 Sparten und mehr als 30 Sportarten ist kein anderen Verein so vielschichtig wie die TG. Kann man da als Vorsitzender überhaupt den Überblick bewahren?

Bez: Naja, die Sparten könnte ich so nennen, die Sportarten bekomme ich wohl auch zusammen. Zuletzt sind die Prellballer zu uns gestoßen. Allerdings könnte ich nicht die Regeln vom Federfußball erklären. Da kenne ich mich wirklich nicht aus ….

Dafür umso mehr beim Fechten. Da hat ihre TG-Karriere 1986 begonnen. Braucht die Abteilung jetzt eine neue Leitung, wo die alte die „Karriereleiter“ aufgestiegen ist?

Bez: Nein, sicher nicht. Wir haben da als Stützpunkt einen Trainer der vom Landessportbund teilfinanziert wird und zu 50 Prozent für die TG arbeitet – und bei über 100 Aktiven eine so gute Struktur, dass ich da nur noch wenig belastet bin. Da bin ich mit meinem dritten Ehrenamt als Präsident des Westfälischen Fechtverbandes deutlich mehr gefordert.

Neben den Fechtern haben auch die Trampolinspringer in der TG Stützpunkt-Status. Sind das die beiden Vorzeigeabteilungen des Vereins?

Bez: Ja und nein, wir haben auch noch diverse weitere agile Gruppen wie die Rollsportler, Judoka oder Turner, die sich hervorragend weiterentwickeln. Aber es sind zwei sehr gute und gesunde Abteilungen, die zudem wenig Arbeit machen, weil sie sich selbst organisieren und finanzieren.

Apropos: Wie geht es der TG nach jetzt fast zwei Jahren Corona-Krise.

Bez: Da können wir uns nicht beklagen. Der TG geht es wirtschaftlich sehr gut. Keine Verbindlichkeiten, ausreichend Eigenkapital. Die Mitgliederzahl ist inzwischen auf 2800 gestiegen, teilweise haben wir schon Aufnahmestopp …

Wird es zu eng an der Lotharinger Straße?

Bez: Tatsächlich müssen mehr Hallenkapazitäten unser Ziel sein. Der Abschluss der Renovierungsarbeiten in der Martini-Halle war schon sehr hilfreich. Und die große Halle nutzen wir auch zu etwa 80 Prozent – allerdings auch immer erst nachmittags, so lange ist da das Adolph-Kolping-Berufskolleg drin. Die Turnabteilung, mit 550 Mitgliedern unsere größte, kann keine Neuen mehr aufnehmen, auch bei den Schwimmern geht nichts mehr, da haben wir mit unseren Zeiten im Ostbad und im Stadtbad Mitte alle Kapazitäten erschöpft.

Ist Entspannung in Sicht?

Bez: Zurzeit reorganisiert unser Geschäftsführer Felix Richter zusammen mit unseren Vorstandsmitgliedern Karin Barkemeier und Niklas Stein unsere genutzten Hallenzeiten. Die Halle der Mathilde-Anneke-Schule dürfte dann mal fertig werden, da sind wir mit Nachmittagseinheiten eingeplant.

Ansonsten spielt sich das TG-Leben aber im Wesentlichen rund um die Geschäftsstelle mitten in der Stadt ab?

Bez: Ja, hier sind die beiden städtischen Hallen und der von uns gemietete Harald-Eimermacher-Saal, direkt über der Geschäftsstelle. Ansonsten haben wir noch mit den Tennisplätzen an der Kanalstraße, die wir von Freiherr von Heereman angemietet haben, und der Paddelanlage an der Werse gepachtete Sportflächen, neben den zahlreichen vom Sportamt zur Verfügung gestellten städtischen Hallen. Mit dem Sportamt arbeiten wir sehr vertrauensvoll und konstruktiv zusammen.

Die TG ist ein klassischer Innenstadtclub, mitten im Zentrum – auch bei allen aktuellen verkehrspolitischer Diskussionen. Wie weit beschäftigt Sie die Verkehrspolitik in Münster?

Bez: Für uns ändert sich da nicht viel. Dass wir keine Parkmöglichkeiten haben, war schon beim Bau der Halle politischer Wille, darum sind auch keine Zuschauer-Tribünen gebaut worden. Ich würde sagen, dass 80 Prozent unserer Mitglieder schon jetzt mit dem Fahrrad kommen – wie ich zum Beispiel. Außerdem sind wir mit dem Bus sehr gut zu erreichen.