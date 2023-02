THC-Damen feiern den Klassenerhalt – Männer treffen auf weltmeisterliche Prominenz

Die Hockey-Damen des THC Münster standen in der Pflicht, benötigten in der 2. Regionalliga noch letzte Punkte für den Klassenerhalt. Und im letzten Spiel von Trainer Florian Korte, der nach sieben erfolgreichen Jahren sein Amt niederlegt, bewahrte seine Mannschaft die Nerven und holte durch das 6:2 (3:0) gegen den HC Velbert den finalen Sieg. „Wir haben uns aus eigener Kraft gerettet und konnten so Florian einen gebührenden Abschied bereiten“, sagte Teamsprecherin Paula Kruse.

Siebrecht trifft doppelt

Der THC begann entschlossen, setzte den Gast permanent unter Druck. Als Folge traf Lisa Siebrecht im ersten Viertel doppelt, im zweiten legte Klara Schulz nach. Mit dieser Führung im Rücken zog sich Münster nach der Pause zurück in eine Halbfelddeckung – und kassierte gleich zwei Gegentreffer. „Danach haben wir wieder umgestellt“, so Kruse. Mit Erfolg, Siebrecht mit zwei weiteren Toren und zwischendrin Jule Mertens sorgten für die Nichtabstiegsparty.

„ »Wir haben sehr gut gespielt.« “ Lasse Höppner

Die hatten die THC-Herren in der extrem engen Regionalliga schon eine Woche vorher eingetütet. Für RW Köln II, am Sonntag letzter Gegner Münsters, war dagegen ein Sieg Pflicht. Und so setzten die Rheinländer auf viel Klasse und Routine. Timo Wess, zweifacher Olympiasieger und einst einer der besten Verteidiger der Welt, führte Köln als Kapitän an, zudem gehörten sein Bruder Benjamin (ebenfalls Doppel-Olympiasieger) und Thies Prinz – er wurde gerade mit Deutschland Weltmeister und verwandelte im Finale gegen Belgien beide Penaltys – zum Kader. Doch der THC hielt überzeugend dagegen, war beim 7:8 (3:3) lange in der Nähe eines Erfolges. „Wir haben sehr gut gespielt“, sagte Teamsprecher Lasse Höppner, der wie Moritz Hufer (4), Maximilian Keller und Fabian Krempel zu den Torschützen gehörte.