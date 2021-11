THC-Teams gehen mit viel Selbstvertrauen in die Hallensaison

In der Feldsaison wollen die Herren des THC Münster gern aufsteigen, in der Halle haben sie das bereits geschafft. Am Wochenende beginnt nicht nur für sie die Serie unter dem Dach. Auch die Frauen gehen in der Oberliga an den Start.

Das Ende der Hinrunde kam für die Hockey-Herren des THC Münster eigentlich zur Unzeit. Siebenmal waren sie in der Feldsaison angetreten, siebenmal verließen sie den Platz als Sieger – und nahmen damit direkt Kurs auf die Regionalliga, der Aufstieg soll im Frühjahr finalisiert werden. Unter dem Hallendach ist der THC da schon einen Schritt weiter und mischt ab Sonntag in der 2. Regionalliga mit. Eine neue Herausforderung, die mit der Heimpartie gegen den Aachener HC beginnt.

Reichlich Selbstvertrauen hat der THC auf dem Kunstrasen gesammelt, will dieses „mit in die Halle nehmen“, wie Teamsprecher Lasse Höppner sagt. „Wir haben viele gute Hockeyspieler in unseren Reihen, haben auch in der Breite viel Qualität.“ Mit einem etwa 15-köpfigen Kader, in dem der technisch starke Nicolas von Lacroix (Schulterverletzung) für den Rest des Jahres fehlen wird, geht Münster die Saison an, das Ziel lautet Klassenerhalt. Zwei Mannschaften muss der THC dafür hinter sich lassen, in der bis dato letzten Saison, die im Februar 2020 kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie endete, gelang Münster dies. Mit Auftaktgegner Aachen sowie Erstregionalliga-Absteiger Düsseldorfer HC II – die Erstvertretung spielt in der Bundesliga – macht Höppner zwei Favoriten aus, die ETG Wuppertal und die beiden Aufsteiger RTHC Bayer Leverkusen und Düsseldorfer SC hat er als Konkurrenten auf der Liste. „Es ist nicht ganz leicht, die Stärke der Konkurrenz einzuschätzen. Aber wir wissen, dass wir viele gute Hockeyspieler haben“, sagt Höppner zuversichtlich.

Hoffnung auf Besserung bei den Damen

Weniger erfolgreich verlief die erste Hälfte der Feldsaison für die THC-Damen, die wie im Sommer auch im Winter Oberligist sind. Nur acht Punkte aus sieben Spielen – da hatten sich Trainer Florian Korte und seine Schützlinge mehr versprochen. Nun soll es in der Hallensaison besser laufen, als Regionalliga-Absteiger tritt der THC an. „Wir wollen oben mitspielen“, sagt Teamsprecherin Paula Kruse, die mit ihren Mannschaftskolleginnen einige Neuzugänge begrüßen durfte. „Der Kader ist prall gefüllt, das sorgt für Motivation. Denn wer spielen will, muss auch regelmäßig trainieren.“ Konkurrenz belebt das Geschäft, heißt es vor dem Auftakt, wenn in der Heimspielstätte am Stein-Gymnasium am Sonntag (14 Uhr) der Club Raffelberg III, der in der letzten Saison einen Mittelfeldplatz belegte, gastiert.