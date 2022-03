Titel und Bestzeiten für die SGS

Während Kevin Kock sich in Gladbeck einen Titel bei den Bezirksmeisterschaften schnappte, durften auch die jüngsten SGS-Schwimmer und -Schwimmerinnen endlich in ihren ersten Wettkampf des Jahres auf der langen Bahn starten. Für die Älteren stand in Hannover der erste Härtetest der Langbahnsaison auf dem Zettel.

Der SGS-Nachwuchs mit Emma Rittstieg, Anna Stockel und Antonia Bobrowski (von links) zeigte sich in Gladbeck in starker Verfassung.

Kevin Kock von der SGS Münster zeigte sich am Wochenende in bester Verfassung. Bei den Bezirksmeisterschaften in Gladbeck holte das Talent des Jahrgangs 2010 über 1500 Meter Freistil nach 17:44,88 Minuten den Titel in der offenen Klasse.

„Ich bin sehr zufrieden, alle haben super Leistungen gebracht“, sagte Trainer Jens Okunneck – auch mit Blick auf die Jüngsten der SGS, die parallel in Gladbeck beim Mehrkampf aktiv waren. „Der erste Wettbewerb des Jahres und eine erste Hürde, um in die oberen Kader zu gelangen“, sagte Okunneck. Unter anderem schwamm Emma Rittstieg „erfolgreich“ (Okunneck) das erste Mal über 400 Meter Freistil und brauchte dafür 7:16,08 Minuten. Anna Stockel schlug über 200 Meter Lagen nach 3:40,99 Minuten genauso mit persönlicher Bestzeit an wie Antonia Bobrowski nach 1:47,57 Minuten über 100 Meter Rücken (alle 2012).

Kevin Kock schlug über die 1500 Meter Freistil als Erster an und wurde Bezirksmeister. Foto: Jens Okunneck

Auch beim Härtetest in Hannover erfolgreich

Parallel stand für die älteren SGS-Schwimmer in Hannover der erste Härtetest der Langbahnsaison an. Beim internationalen Vorbereitungswettkampf „Piranha Meeting“ überzeugten die Münsteraner mit zahlreichen Podestplätzen. „Viele waren wirklich super am Wochenende und sind richtig abgegangen im Wasser“, freute sich Trainer Markus Erth. So siegte Münsters Juniorsportler des Jahres, Falk Lömke (2005), über 50 Meter Schmetterling (25,57 Sekunden), Rücken (27,42 Sekunden) und Freistil (24,69 Sekunden) sowie über 100 Meter Rücken (59,21 Sekunden). Patrizia Rutz (2008) schlug über 100 Meter Rücken (1:10,02 Minuten), 50 Meter Schmetterling (30,04 Sekunden) und auch 200 Meter Rücken (2:31,07 Minuten) als Erste an.