„Tolle Entwicklung“: European Youngster Team erfolgreich an der Costa Blanca

Vier intensive Wochen an der weißen Küste bei Alicante haben das European Youngster Team um Chefin Karin Ernsting noch dichter zusammen- und die jungen Pferde in ihrer Entwicklung große Schritte vorangebracht.

In der trüben deutschen Vorweihnachtszeit verblassen die Erinnerungen an vier ereignisreiche Wochen an der Costa Blanca in Spanien erwartungsgemäß und bedauerlicherweise viel zu schnell, die Erfahrungen der fünf Reiter und Reiterinnen sowie vor allem die Entwicklung der jungen Pferde dagegen haben nachhaltigen Bestand.

Das European Youngster Team um Karin Ernsting verbrachte im Oktober und November einen intensiven Monat in südlichen Gefilden. Unzählige Trainingseinheiten sowie die Teilnahme an der Mediterranean Equestrian Tour im Oliva Nova boten die perfekte Gelegenheit, die Nachwuchspferde an weite Reisen, fremde Ställe und noch ungewohnte Prüfungssituationen heranzuführen. „Wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit in Oliva und ich freue mich über die tolle Entwicklung meiner jungen Nachwuchspferde“, so das Fazit von Team-Chefin Karin Ernsting – eindrucksvoll untermauert von 48 Platzierungen und 18 Siegen in den Prüfungen. Ganz nebenbei hinterlegte der Ausbildungsstall European Youngsters dabei eine eindrucksvolle Visitenkarte auf internationalem Parkett.

Internationale Atmosphäre über mehrere Wochen

Das perfekt harmonierende Team aus Münster bot Ernsting dabei auch Freiräume, selbst erfolgreich in den Sattel zu steigen und die bewährten Spitzenpferde zu präsentieren: D-Coroquada, die elfjährige Stute, war schon bei den Deutschen Meisterschaften in Balve überzeugend im Einsatz, und La Waux zeigten sich auch an der Costa Blanca von ihrer besten Seite. „Es ist immer eine tolle Möglichkeit, die Pferde in internationaler Atmosphäre über mehrere Wochen zu beobachten und dank meines verlässlichen Teams zu Hause in Münster und vor Ort in Spanien konnte ich mich voll auf den Sport fokussieren“, erklärte Ernsting.

Mit Top-Ergebnissen in der Youngster-Tour überzeugten vor allem die siebenjährigen Nachwuchspferde Cachmer und Ping Pong. Im Sattel führten Niklas Engemann, Nina und Kai Schäfer sowie Antonia Loder sicher die Zügel. Für Loder unter der Sonne Spaniens eine ganz besondere Erfahrung: Für die Auszubildende des münsterischen Meisterbetriebs war es der erste Einsatz auf diesem internationalen Niveau, den sie sowohl im Stall als auch im Parcours souverän meisterte.