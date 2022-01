Wer kommt? Wer geht? Der Transferticker für Münsters Clubs

In der Winterpause haben die Fußballer Gelegenheit, Verstärkungen an Land zu ziehen oder unzufriedene Spieler abzugeben. Unsere Zeitung gibt einen Überblick, was sich bei Münsters Clubs bisher getan hat.

Auf welchen Positionen besteht noch Bedarf? Wo gibt es vielleicht sogar ein Überangebot? In der Winterpause haben die Fußballclubs und ihre Sportlichen Leiter die Chance, den Kader noch einmal für die zweite Saisonhälfte zu verändern.

Münsters Vereine gestalten den Januar ganz unterschiedlich. Einige vermelden zahlreichen Vertragsverlängerungen, Neuzugänge und Abgänge, andere halten sich (noch) zurück. Unsere Zeitung gibt im Transferticker einen Überblick, was bisher passiert ist.



Der Transfer-Überblick:



4. Januar: Einen Abgang vermeldet Westfalia Kinderhaus. Finn Liebert verlässt den Westfalenligisten und spielt künftig für den SC Greven 09, der in der Bezirksliga 12 den Aufstieg anstrebt.



4. Januar: In der Planung für die kommende Saison ist auch der VfL Wolbeck schon recht weit. "Wir haben schon 15, 16 Zusagen für das nächste Jahr", sagt Wolbecks Sportlicher Leiter Lars Anfang. Was Neuzugänge angeht, hält er sich erstmal bedeckt: "Wir sind in Gesprächen mit gewissen Leuten, wollen aber eigentlich nicht so wahnsinnig viel machen."



4. Januar: Der TuS Hiltrup gehört in diesem Winter bisher zu den geschäftigeren Clubs. Der Westfalenliga-Sechste verlängerte die Verträge mit Alan Bezhaev, Lars Finkelmann, Arne Stegt, Luca de Angelis, Edgar Krieger, Nils Johannknecht, Nils Kisker, Akil Cömcü, Julian Sammerl, Alexander Gockel und Yakup Kilinc um ein Jahr - und damit für die Saison 2022/2023. Kevin Herbermann (SC Melle) und Shpetim Hajdini (Ziel offen) verlassen den TuS hingegen bereits im Winter.



Kevin Herbermann (rechts) verlässt den TuS Hiltrup und schließt sich dem SC Melle an. Foto: Wilfried Hiegemann

4. Januar: Etwas Bewegung gibt's auch beim SC Preußen Münster II. Ali Cirak (20) wechselt vom Regionalligsten Rot-Weiß Ahlen an die Hammer Straße. Jürgen Sinev (19) verlässt das Oberliga-Team der Adlerträger hingegen und wechselt zum VfL Senden in die Landesliga.



4. Januar: Bezirksliga-Spitzenreiter Concordia Albachten hat sich in der Winterpause personell verstärkt und Darwin Ribeiro zurück nach Münster zurückgeholt. Er war im Sommer 2021 zum Kreisligisten Eintracht Osnabrück gewechselt und steigt nun zur Rückrunde wieder in Albachten ein. „Darwin kann offensiv alles, am liebsten spielt er aber vorne in der Dreierkette", sagt Albachtens Sportlicher Leiter Lasse Rowald über den Neuzugang.

Ribeiro ist nicht die einzige Personaländerung bei Concordia: Der zweite Torwart Jonathan Böhlendorf geht studienbedingt nach Bremen, Ersatz fand Rowald in Ex-Concorde Nils Depenbrock. In der Hinrunde noch bei SW Havixbeck gemeldet, fiel der Keeper zuletzt noch verletzungsbedingt aus. Zudem wird Innenverteidiger Malte Wienker aus der U 19 hochgezogen und die erste Mannschaft in der Rückserie unterstützen. Am kommenden Donnerstag startet das Team von Coach Sebastian Hänsel in die Vorbereitung.

Darwin Ribeiro (links) kehrt zu Concordia Albachten zurück. Foto: Peter Leßmann

4. Januar: „Wir suchen nach Verstärkungen“, erklärte Frank Hemesath, Präsident von GW Gelmer noch vor den Weihnachtstagen. Erfolgreich war der Bezirksligist damit bisher jedoch nicht. "Wir haben es hier und da versucht, aber momentan ist es zu Corona-Zeiten ziemlich schwierig", sagte Hemesath nun. Aktuell gebe kein Verein so ohne weiteres Spieler ab - Gelmer selbst tue dies auch nicht.



4. Januar: Bei Blau-Weiß Aasee gibt es nach dem Abgang von Chabo zum SC Münster 08 aktuell noch nichts neues zu verkünden. Aasees Abteilungsleiter Seniorenfußball Jan Baumbach schloss Zugänge aber nicht aus: "Es kann noch einiges passieren. Da wir ja studentisch gesprägt sind, wird da zum neuen Semester eventuell noch jemand Neues aufschlagen."



4. Januar: Bereits vor den Weihnachtstagen verkündete der SC Münster 08, dass mit Sargon Chabo im Winter ein Neuer kommt. Der 27-Jährige war in der Hinrunde noch für Nullachts Bezirksliga-Konkurrenten BW Aasee aufgelaufenden. Torjäger Gunnar Weber hingegen wird den Club zum Saisonende verlassen und zu Wacker Mecklenbeck III in die Kreisliga B wechseln wird. "Die Gespräche laufen an verschiedenen Stellen", sagte Nullachts Fußball-Abteilungsleiter Manfred Quebe nun. Spruchreif sei aber noch nichts neues.