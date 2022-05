Traumpferd auf den zweiten Blick: Klimke schickt Hale Bob in den Ruhestand

Münster

Sie gewannen zusammen Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften, feierten einen silbernen Moment bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Ingrid Klimke bildete mit ihrem Wallach Hale Bob ein „vertrautes Top-Team“, dessen gemeinsamer Weg nun endet. „Bobby“ geht wegen einer kürzlich in Pratoni del Vivaro erlittenen Sehnenverletzung vorzeitig in den Ruhestand – wohlverdient.

Von Henner Henning