Tri Finish Vierter am Schliersee – W+F tritt nicht an

W+F Münster startete am dritten von fünf Wettkamptagen in der 1. Bundesliga nicht. Dafür aber Weicon Tri Finish umso erfolgreicher. Platz vier in Teamwertung beim Rennen am Schliersee bedeutete, dass Münster sich in der Tabelle von Rang elf auf sieben verbessert. Dagegen dürfte W+F Münster als Schlusslicht kaum noch Chancen auf den Ligaerhalt haben.

Das Bild täuscht: Weicon Tri Finish Münster belegte am Schliersee den vierten Rang in der Teamwertung

Das waren bemerkenswerte Ergebnisse für die beiden Mannschaften von Weicon Tri Finish Münster in der 1. und 2. Bundesliga. Das Erstliga-Team überraschte beim superschweren Sprint am Schliersee mit einem starken vierten Rang in der Teamwertung, drei Athleten fanden sich in den Top 25 wieder. Beim Zweitliga-Wettkampf in Grimma kam Tri Finish II als Mannschaft auf den siebten Rang, konnte aber mit dem vierten Platz durch den Dänen Thomas Nielsen und Rang 13 durch den Jugendlichen Maximilian Krüger zwei individuelle Top-Resultate liefern.

Pascal auf Rang 14, Hoffmann auf 19

Am Schliersee liefert der Ungar Mark Devay in 53:21-Minuten die schnellste Zeit über 750 Meter Schwimmen, 15,5 Kilometer auf dem Rad und den abschließenden 5000-Meter-Lauf. Sebastien Pascal (55:39) landet auf Rang 14, Jonas Hoffmann folgte auf Platz 19 (56:04) knapp dahinter. Aron Thimm (56:38) komplettiert auf Position 24 das Ergebnis.

Damit war die Grundlage für Rang vier im Teamwettbewerb gelegt, selbst der bisherige Spitzenreiter Hylo Team Saar war als Fünfter hinter dem Münsteraner Team, in dem Jocelyn Morunier (48,/58:38) und Yannick Stollenwerk (53./59:05) mit dabei waren. Insgesamt 70 Athleten war auf der Sprintdistanz im Einsatz. „Das Rennen war extrem schwierig einzuschätzen, aber das war natürlich ein Top-Resultat von uns“, freute sich Teamsprecher Martin Epkenhans.

Münster rückte in der 1. Bundesliga von Rang elf auf sieben vor, in Nürnberg und Hannover stehen dann noch zwei Team-Wettbewerbe an.

Krüger der schnellste Schwimmer

In der 2. Bundesliga ging es in Grimma rund, auch hier wurde eine Sprintdistanz absolviert. Der Däne Nielsen konnte nach Rang zehn in Verl nun auf Platz vier in der Einzelwertung vorrücken. Er benötigte 57:28 min, der Sieg ging an Karl Diedrich (56:49). Maximilian Krüger kam als erster Schwimmer aus dem Wasser, hielt sich stark in der ersten Radgruppe und belegte Rang 13 (58:19). Anders Toft Nielsen (39./1:00,19 Std.), Nicolai Wiuff (68./1:02,48) und Filip Muff (81./1:06,23) komplettierten das Tri-Finish-Team. Rang sieben in der Tageswertung, Vierter im Gesamt-Klassement – noch steht ein Wettkampf in Hannover an.

In der 1. Bundesliga hatte sich W+F Münster vom dritten von insgesamt fünf Wettkämpfen abgemeldet. Das Liga-Schlusslicht wird somit den sportlichen Abstieg praktisch nicht mehr verhindern können.